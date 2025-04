Cantares Galegos

A RAG dispuxo que o Día das Letras Galegas de 2025 estea dedicado á poesía oral e popular. Esta será personificada en Adolfina e Rosa Casás, de Cerceda; Eva Castiñeiras, de Muxía e Manuela Lema, Teresa e máis Asunción, de Pandeireteiras de Mens (Malpica).

Como aprezarán, a designación académica orienta o contido das celebracións máis cara o texto literario das cántigas populares ca o seu aspecto musicolóxico. Sempre os estudosos do asunto consideraron a predominancia das mulleres no cancioneiro popular galego. Esta miña bagatela de hoxe vai dedicada a Domingos Blanco renovador dos estudos galegos de investigación sobre literatura tradicional. No principio, foi o Padre Sarmiento (1695-1772). Logo sen saír do século XVIII, atopamos María Francisca de Isla e Losada, chamada Musa Compostelana e a «pérola galega» (1734-1808).

Ela mandou queimar os seus escritos na hora da morte. Neste caso, e ao revés do que lle ocorrera a Rosalía e a Kafka, cumpriuse o seu desexo. Só un poema en galego de María Francisca se conserva. Foi achado no fondo documental doutro grande intelectual contemporáneo dela e tamén poeta: Xosé Cornide e Saavedra (1734-1803) Ou sexa que todo nos leva a Rosalía de Castro, no XIX: «Has de cantar que che hei de dar zonchos. / Has de cantar que che hei de dar moitos. / Has de cantar, meniña gaiteira, / has de cantar que me morro de pena». Rosalía tamén foi sensíbel ás letras galegas populares (como o foron os trobadores da Cántiga de Amigo na Idade Media).

Automática, a man váiseme a un libro que anda canda min desde a primeira mocidade: Ramón Cabanillas, «Antífona da Cantiga», Galaxia, Vigo, 1952. Trátase dunha obra que contén unhas preciosas oitocentas oitenta e oito cántigas escolleitas polo autor. Este insiste no valor de: «O mar anda que desanda, / anda que desaparece, / o meu amor nunca dorme, / anque parez que adormece». Tamén describe nun enigma lírico escuramente polisémico: «Eu floxeo e ti floxeas, / nunca a amarnos chegaremos. / Apreta ti se eu afloxo / e verás como corremos». O tempo vaise e nós ímonos con el: «Estreliña do luceiro, / a da moita claridá. / Vaise o día, vaise a noite. / Vaise a nosa mocedá». Disto, e de máis cousas falarase arredor do Día das Letras Galegas.