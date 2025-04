Un papa deste mundo

Desde fora da fe, a Igrexa católica non me é allea. Non pode selo dada a súa extraordinaria influencia en todo o mundo.

Sentín moito a morte do papa Francisco porque sempre me pareceu un papa que pensaba sobre todo neste mundo e nas persoas máis desfavorecidas que o habitan. Ademais, só alguén con esa sincera preocupación se ocuparía desde a Cátedra de Pedro, como el fixo, de pedir un desenvolvemento e uso da intelixencia artificial á altura das necesidades humanas. Non atacou a IA nin a demonizou, senón que mostrou a súa razoable preocupación polas súas implicacións éticas e sociais, tamén espirituais. Sen ir máis lonxe, durante a súa participación na cimeira do G7 en xuño de 2024, describiu a IA como un instrumento extremadamente poderoso que inflúe en diversos ámbitos da actividade humana, desde a medicina ata a política. Advertiu, iso si, sobre o risco de que a IA poida aumentar as desigualdades sociais e económicas e manifestouse en contra de que as máquinas tomen por si soas a decisión de quitar a vida a un ser humano.

Hai poucos días rematei de ler un libriño da editorial San Pablo, titulado «Antiqua et nova», cuxo subtítulo é máis revelador do seu contido: “Nota sobre a relación entre a intelixencia artificial e a intelixencia humana”. Trátase dun documento sobre a IA aprobado polo Dicasterio para a Doutrina da Fe e o Dicasterio para a Cultura e a Educación. Nel analízanse retos da IA no ámbito da educación, a saúde, a economía, o traballo, a ética, desafíos sociais ou bélicos. Nun dos seus parágrafos advírtese aos idólatras dicíndolles que a IA pode ser aínda máis sedutora ca os ídolos tradicionais, xa que, a diferenza destes, que “teñen boca, e non falan, teñen ollos, e non ven, teñen orellas, e non oen”, a IA pode “falar”, ou, polo menos, dar a ilusión de facelo. Un parágrafo de fermosa elegancia, pero sobre todo cargado de razón.

«Antiqua et nova» foi obviamente aprobado polo papa Francisco, e inclúe abundantes referencias ás súas palabras e escritos. Neste texto destácanse algúns dos desafíos antropolóxicos e éticos que formula a IA. Subliñase a necesidade de que a IA complemente, e non substitúa, a intelixencia humana, e advírtese sobre os perigos dunha sociedade controlada tecnocraticamente.

Agardo que quen suceda ao papa Francisco amose o mesmo empeño por conseguir que a intelixencia artificial se empregue para ben e para o ben de todos, non só duns poucos, que ademais adoitan ser case sempre os mesmos. Francisco pensaba que o feito de que a IA estea concentrada nas mans dunhas poucas e poderosas empresas formula importantes problemas éticos. Amén!, engado eu.

Non pode haber tecnoloxías (creacións) humanas neutras, xa que calquera produto tecnolóxico, calquera invento, é un reflexo dos seus creadores, como tamén o é dos seus usuarios o modo en que se emprega. Por iso é tan importante que quen ten tanta influencia nos pensamentos, palabras, obras e omisións de millóns de persoas se preocupen por como nos vai con isto da IA.