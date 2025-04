Una gran alianza por la conserva

Trabajadoras en una fábrica conservera de Galicia / IGM

La industria gallega de la conserva representa la génesis de un sector, el de la transformación de la proteína marina, que ha sabido adaptarse década tras década a los cambios, tanto endógenos como externos. La propia necesidad de conservación de los productos, ultraperecederos, está detrás del enlatado, que permitió no solo abastecer la demanda en condiciones seguras de salud, sino también absorber el incremento de las capturas que registraba la flota con el desarrollo de nuevos buques —el paso del carbón al gasoil, de los cascos de madera al acero—y su capacidad para operar en caladeros más distantes. La congelación a bordo, para el caso de la pesca gallega, no empezaría a ser una realidad hasta los años sesenta. De modo que las conserveras, mayoritariamente empresas familiares, han contribuido de manera capital a una actividad puntera a nivel global que convierte a Galicia en el área con mayor densidad de firmas de la cadena mar-industria de todo el continente europeo, solo superada si acaso por China o países en ebullición como Ecuador. Es un hecho que merece todo el reconocimiento, tanto por las administraciones públicas como por la distribución minorista o el consumidor final.

Durante las últimas décadas, no obstante, la conserva ha visto cómo ha ido perdiendo conexión con la actividad extractiva, con la flota. No por iniciativa propia, sino por el adelgazamiento del sector primario debido a la escasez de posibilidades de capturas, que son insuficientes para abastecer sus líneas de producción, especialmente si tenemos en cuenta que el creciente tirón por las marcas blancas (o marcas de distribuidor, MDD) empuja a competir en volumen, no ya solo por valor añadido.

Basta fijarse en los lineales de los supermercados para encontrar referencias con precios no sostenibles, como estas dos disponibles esta semana en dos cadenas distintas de distribución con presencia en toda España. La primera, tres latas de atún en aceite de girasol (en suma, 156 gramos) por 1,75 euros; o la segunda, una lata con 111 gramos de mejillón en escabeche a 1,63 euros. Y un tercer ejemplo para ponerlo todavía más en claro: el precio medio que alcanzó el atún patudo en lonjas gallegas hasta marzo fue de 7,89 euros el kilo, y las latas envasadas que hemos mencionado equivalen a un precio por kilo de producto de algo más de 11 euros. Sin contar el aceite, el aluminio, el empaquetado, la mano de obra, los costes de producción… Conviene tenerlo presente: no podemos poner en valor una industria, y una tan determinante como esta, si no conocemos su realidad.

Y esta competencia por volumen se ve exacerbada por la entrada masiva de producción y materia prima extranjera, que puede resultar anecdótica si Bruselas decide, en contra de toda lógica, permitir que Tailandia introduzca sus envases en suelo comunitario en virtud de un tratado de libre comercio que se negocia a día de hoy.

Si tomamos como referencia el mercado de los túnidos —la conserva de atún representa casi el 70% de toda la producción española de conservas de pescado y marisco, según los datos de Anfaco—, las cifras son abrumadoras. El pasado ejercicio Galicia importó cerca de 140.000 toneladas de conservas de atún, preparaciones y lomos de atún precocidos, en un máximo histórico, a un coste también récord de más de 680 millones de euros.

Solo en los meses de enero y febrero de 2025 la importación de estos mismos productos —sobre todo de lomos de atún precocidos— rebasó las 50.500 toneladas. Tailandia, por ejemplo, introdujo más de 2.000, 2,7 veces más que en todo 2024. Pese a ello lideran las ventas el gigante chino –cuanto menos laxo en sus políticas de control pesquero y seguridad laboral a bordo—y Ecuador, apercibido, aunque como si no lo estuviera, con tarjeta amarilla por la Comisión Europea por su escasa contribución a la lucha contra la pesca ilegal.

«La dependencia de la materia prima exterior medra de forma constante y Galicia pierde músculo en empresas dedicadas al aprovisionamiento de las propias conserveras»

Resulta imposible competir contra ciertas industrias, como cualquier funcionario comunitario mínimamente enterado del asunto sabe. El resultado final es evidente: la dependencia de la materia prima exterior medra de forma constante y Galicia pierde músculo en empresas dedicadas al aprovisionamiento de las propias conserveras. Hoy, salvo excepciones de menor dimensión, solo la coruñesa Actemsa —respaldada por pesos pesados como Jealsa y Albacora y tras el descalabro de Atunlo— está en condiciones de proveer a las empresas de lomos de atún precocidos. El tejido empresarial se ha visto forzado a competir en esta liga desigual y no es posible, a estas alturas, intentar reconstruir un sistema de aprovisionamiento de cercanía como el que tenía Galicia en décadas pasadas.

Pero sí es factible evitar que vaya a más la erosión del sector poniendo coto a factores externos que están mellando su rentabilidad. En primer lugar, con una acción decidida en defensa del level playing field, que permita que la flota pueda competir con garantías e igualdad de condiciones frente a la importación masiva de capturas de países multados, apercibidos o ampliamente señalados por pesca ilegal o irregular. Que en los despachos se decida que países como China puedan ser ahora adalides de las buenas prácticas comerciales, en contraposición al inquilino de la Casa Blanca, en ningún caso debe recaer sobre los lomos de las conserveras o las pesqueras gallegas.

También se debería bloquear, sin titubeos ni más dilaciones, que un eventual tratado de libre comercio con Tailandia incluya los TARIC de la conserva, puesto que solo contribuiría a depreciar el inmenso e intenso trabajo realizado por las empresas gallegas en innovación y valorización de la materia prima desde el propio nacimiento del sector, hace más de un siglo. Conviene y se debe, en definitiva, reivindicar el rol de este sector y evitar que sea utilizado como producto reclamo por las grandes firmas de distribución minorista. Cualquier campaña de promoción de consumo, francamente muy escasas, no puede pasar por alto a la conserva.

No debemos, por justicia e interés propio, olvidar la contribución de esta actividad a la dinamización empresarial gallega, a su apuesta por la sostenibilidad o al papel decisivo que jugó, por más que hoy nos resulte un logro lejano, en la incorporación de la mujer al mercado laboral.