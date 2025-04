44 anos da Central Agropecuaria da Semana Verde de Galicia

O 21 de abril de 1981, hai agora 44 anos, comezaba a andar a Lonxa Agropecuaria de Galicia, segundo conta José Maril Sánchez, daquela presidente da Asociación Feiral Semana Verde de Silleda e principal impulsor co seu equipo directivo daquela primeira lonxa, que sería o antecedente da actual Central Agropecuaria de Galicia - Abanca, un dos máis importantes e concorridos mercados gandeiros de España e a única poxa informatizada a nivel estatal, realidades ambas que chegan aos nosos días.

Para celebrar dalgún xeito este acontecemento e aproveitando a presenza do gandeiro e empresario catalán Pedro Clos -que xunto ao citado Maril e o seu equipo directivo, con destacados gandeiros de Silleda, tiveron decisiva intervención na creación do mercado e poxa hai máis de catro décadas- organizouse unha visita ás actuais instalacións da Central Agropecuaria, seguida dun xantar que compartiron con cargos da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, entre os que se atopaban o xefe territorial de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo; o do servizo de Gandería, Víctor Muñoz, e a xefa do servizo de Infraestruturas Agrarias, Julia Pérez; e por parte da Semana Verde, o director de la entidade feiral Ricardo Durán e outros directivos.

Ao abeiro da Feira Internacional Semana Verde de Galicia, que celebrou a súa primeira edición no ano 1978, fóranse creando diversas asociacións e servizos agrarios nas instalacións deste evento, entre eles unha mesa de prezos para o gando porcino, que ao pouco tempo se convertía tamén, coa de gando vacún, en Lonxa Agropecuaria de Galicia, para a compra e venda de gando e fixación de prezos, que ata entón se viña facendo nas feiras tradicionais xa en declive, por parte dos tratantes e tamén nas granxas polos matadoiros, cando aínda os paisanos actuaban de xeito individual ao non existir apenas cooperativas de gandeiros a non ser as grandes de carácter empresarial, como UTECO, SAPROGAL ou COREN, que marcaban prezos e condicións aos seus numerosos asociados.

Os comezos da Lonxa de Silleda foron moi difíciles, ao bater frontalmente cos intereses dos tratantes de ganado, empeñados en manter as feiras tradicionais, mesmo a propia de Silleda que se celebraba os 6 e o 23 de cada mes, ás que concorrían os paisanos co seu gando, boicoteando o novo sistema mediante poxas que se ofrecía nas instalacións da Lonxa, que excluía ao intermediario e lle outorgaba transparencia a un método que evitaba o regateo e optimizaba os prezos.

Maril, Pena e Clos

Para que a Lonxa arrancara, ademais do esforzo e tesón de José Maril e ou seu equipo -no que destacou o labor administrativo de Isabel Fernández Viéitez-, foi precisa e decisiva a colaboración de Jesús Pena Calveiro de O Castro, daquela á fronte da recén creada Cooperativa Os Chaos de Cortegada (Silleda), quen convenceu aos socios para que levaran as súas reses á Lonxa e non ás feiras. Tras os de Os Chaos, foron moitos os gandeiros da contorna que cambiaron de sistema e, coas subvencións da Semana Verde ao transporte e a cesión de balde das instalación e os servizos, a Lonxa foise consolidando ata que xa en 1984 adquiría o carácter oficial e unha notable concorrencia de gando.

Tamén foi decisivo o apoio do empresario catalán Pedro Clos, que ocupaba importantes cargos relacionados co sector agrario na súa comunidade e que daquela era un dos principais compradores de gando no mercado Nacional de Gando que se viña celebrando en Santiago de Compostela. Pedro Clos comprometeuse con Maril a mercar as reses da Lonxa de Silleda, proceder que logo secundarían os tratantes de Galicia e doutras autonomías.

En 2008, a Lonxa Agropecuaria pasou a ser a Central Agropecuaria de Galicia, mellorando as instalacións e os sistemas de administración e contabilidade, sendo a única poxa informatizada de España que ía aumentando ano tras ano e mesmo batendo récords de asistencia de gando e prezos fixados nas mesas semanais de contratación para vacún, porcino, aviar e cunícola, ata converterse nun dos principais e máis rendibles eventos da Semana Verde de Galicia.

A Central Agropecuaria de Galicia forma parte das principais asociacións agrarias estatais e europeas, como a Asociación Española de Mercados de Ganado (ASEMGA); a Asociación Europea de Mercados de Bovino (AEMB), con sede en Bruxelas; e tamén é membro da Asociación Española de Lonxas e Mercados de Origen (AELMO), á que pertencen as lonxas estatais de maior relevancia. A Central Agropecuaria é colaboradora da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, facilitándolle os prezos fixados nas súas mesas e tamén os establecidos na Poxa de Gando Bovino.