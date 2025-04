«Por un beso que le di en el puerto/a una dama que no conocía./Por un beso que le di en el puerto,/han querido matar mi alegría (...) Si lo llegan a saber mis huesos/le lleno de besos hasta el corazón.» Así, con semellantes rechouchíos, velaí como se expresaba Manolo Espinar/Manolo Escobar en relación a Dorothy/Ingrid Pitt, por volta de 1965 e no transcurso dun film dirixido por Ramón Torrado e que leva por título, certamente, ese mesmo mesmo a rotular a singular cantiga cuxos versos transcribimos: ‘Un beso en el puerto’. O que é máis: engadían aínda os versos da «salerosa» rumba estoutra, inquívoca, declaración: «Requiebraré/a la española y a la extranjera/y si me dejan,/también las besaré./Porque los hombres de España/somos así de galantes./Y aunque nos partan el alma/siempre nos ríe el semblante.» Se os arquivos non menten, a fita foi programada en dúas ocasións -2017 e 2019- en ‘Cine de barrio’ (La 1).

Pois ben: como sen dúbida han de coñecer dabondo os, sempre moi amables, lectores e lectoras destas crónicas semanais, eis que «a cadea de todos os españois» vén de anunciar a súa afouta intención -e coa finalidade de blindarse diante de «actitudes machistas e sexistas»- por incoporar, antes do inicio de determinadas ficcións, «unha frase informando da época e do contexto no que se rodaron». Aínda máis exactamente, explicitarase que: «As circunstancias contidas nesta película se enmarcan nunha época determinada e deben ser entendidas no contexto social de dita época». Polo momento -aínda que todo se andará-, non consta que os espectadores/as teñan de presentar, logo de visionaren o programa, un traballo académico no que vaian responder como lle cómpre ás escollidas preguntas dun cuestionario ad hoc, axeitado polos señores/as profesores de formación do espírito -digo, polos sabios directivos/as do ente publico-, coa decidida finalidade de determinar se é que, finalmente, asimilaron como é debido a lección.

«Pois a min paréceme moi ben, o do cartel explicativo -retrucoume a miña tía Asunción- O outro día, vendo a película, Matilde e mais Olga, xa sabes quen son, teimaban e non paraban de tal, en que o tal Manolo Espinar viña ser, en realidade, o presidente ese que lle foi dar un bico, sen o seu consentimento, á rapaza aquela e que agora teñen un xuízo. Eu dicíalles que non tal, que Manolo Espinar é Manolo Escobar, pero elas arrepuxéronme que era o outro; xa digo, o presidente de marras e que levaba peluquín na cabeza. Pero a partir de agora, e cos letreiros a explicalo todo, si que lles vou pechar a boca a esas dúas!»

Eu, non sei Vdes, pero tras semellante aseveración de parte da miña familiar, estou mesmo por poñer a un lado os meus prexuízos democráticos e, talmente como no relato do clásico, «vir arrimarme aos bos.» Quen sabe? Ao mellor, e despois de todo, tampouco dan tan mal de comer no gulag, no campo de concentración -digo: no centro de reeducación me

gaguay!- e todos e todas podemos entrar a formar parte dos mundos de Yupi e de Astrako canda o robot P-Goto. Agora ben; tamén penso e entendo que, xa postos na tarefa, non estaría de máis desenrolar e estender a inspirada idea a outros espazos diversos. Por exemplo, coido que antes da retransmisión de encontros futbolísticos -especialmente cando neles participan certos equipos sistémicos-, cabería detallar algo así como «no transcorrer do partido que a continuación se xoga, poderán contemplar Vdes. cacicadas por parte do árbitro (e dos seus axudantes) así como asoballamentos,penaltis inexistentes... todo un monllo de inxustizas varias por parte do VAR, e que poden afectar aquelas almas pías e sensibles que aínda acreditan na limpeza da competición». E aínda, e cando se trate agora de sesións parlamentarias: «As promesas e contrapromesas, discursos e contradiscursos, votacións, réplicas e etc, etc que Vdes. van contemplar non teñen lugar, en realidade, en España senón nun moi afastado planeta que atende por RY33 Circo.» Todo sexa, en fin, e como naqueloutro programa de outrora, por acadar que «el alma se serena.»

‘Cine de barrio’ con advertencias? Os lectores e lectoras de certa idade han de conservar memoria desoutra prevención por parte da dilixente censura eclesiástica durante o pleistoceno: «Esta película tiene unha clasificación de 3R». Daquela, e como signifou Dante para o rótulo das portas do inferno, « Lasciate ogni speranza voi ch’entrate!» Coitada Carmen Sevilla!