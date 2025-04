Jesuitas del 69

Reunión del curso de Jesuítas del 69 / FdV

Ahí les veis, pomposos por el porte, gustosos porque acababan de atacar con éxito a una avanzadilla de lampreas y un tanto dolorosos supongo por el precio pagado, que este año es algo así como ir de caza mayor. Fue en el Area Brava de A Guarda y son la promoción 1969 de los Jesuitas, que se reúnen dos veces por año, en abril y noviembre.

Llega Minervigo: un paseo fantástico entre gemas, minerales y fósiles

Lo bueno siempre llega aunque tarde siete años. Seguro que muchos de vosotros habéis visitado alguna vez Minervigo, esa feria que acoge la Estación Marítima en la que deleitarse con las más de 15.000 piezas de minerales, gemas y fósiles. Pues este año podéis retomar esa costumbre, de hoy a domingo . Y todo ha sido gracias a dos vigueses, Borja Curros y Almudena Benito, que de pequeños eran ya habituales en Minervigo y no han querido que Vigo siguiese ni un día más sin una de sus citas más queridas. No sé si en este regreso también ha tenido algo que ver que la saga de Jurassic Park regrese con una nueva entrega, ya que uno de los principales reclamos de la edición de este año es nada menos que la cabeza un Tyrannosaurus Rex de casi dos metros. También se exhibirán meteoritos procedentes de Marte o la Luna con la presencia del cazameteoritos José Vicente Casado. Vaya, está claro que es un plan para no perderse.

De grandes pintoras de la historia, y no solo hombres

Conocemos grandes pintores que han dejado huella pero casi nada de mujeres. Te cuento por si te interesa que a paliar esa desinformación va a dedicar su charla la profe de Bellas Artes Rosa Elvira Caamaño hoy mismo a las 19 h en la Biblioteca Pública, en un acto organizado por la Societá Dante Alighieri. Aportaciones de las grandes pintoras al arte es el título de la misma y concretamente del siglo XVIII. En ese siglo hay unas clases, realeza y nobleza muy pudientes, los ingleses hacen el Gran Tour y tienen en Venecia, Roma y Nápoles sus centros de diversión, compraban obras de arte para sus mansiones... En Venecia tenían dos grandes pintoras, Rosalba Carriera y Giulia Lama, otras varias en Suiza... Todas gozaron de los favores de reyes. Una historia muy atractiva que por eso selecciono y cuento y canto.