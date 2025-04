Los letreros del Ifevi

Una de las jornadas de la XXV edición de Conxemar 2024 en el IFEVI. / Alba Villar

Hay que tirar del rico refranero español para entender lo que está ocurriendo con la enésima —y necesaria— ampliación del Ifevi. Una actuación que permitiría anclar en Vigo, para siempre, la mayor feria de productos del mar congelados del mundo: Conxemar. Y no se me ocurre refrán mejor que el clásico «los unos por los otros, la casa sin barrer».

Todas las administraciones implicadas en el recinto ferial coinciden en que la ampliación es urgente. Y también en que la mejor solución sería dar entrada en el patronato a la Zona Franca, dispuesta a inyectar 18 millones de euros —siguiendo el modelo de Barcelona con la Fira— para transformar unas instalaciones de los 90 en un referente internacional del siglo XXI. Un Ifevi no solo capaz de retener a Conxemar, sino de atraer nuevas ferias que coloquen a Vigo y Galicia en el mapa.

Las únicas discrepancias, como es habitual en esta ciudad, giran en torno a quién se apunta el tanto y quién sostendrá la batuta del Instituto Ferial de Vigo en el futuro. Vamos, política.

Discrepancias

La Xunta, que controla el patronato desde que cambió los estatutos hace unos años, asegura haber cedido a todas las peticiones del alcalde, Abel Caballero, para cerrar un acuerdo. Solo reclama que se reconozcan sus 31,4 millones de euros invertidos en Cotogrande desde 1998. El regidor, por su parte, replica que el Concello ha aportado la mayor parte de los terrenos y que no se fía de las cifras de inversión que esgrime la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Por eso encargará un estudio independiente que certifique cuánto dinero ha puesto cada una de las administraciones en el Ifevi.

Acuerdo institucional

En el fondo, Concello, Xunta y Zona Franca están de acuerdo: el Ifevi necesita crecer y modernizarse, y el riesgo de que Conxemar haga las maletas y se mude a otra ciudad —fuera de Galicia o incluso de España— crece año a año. Según el presidente de la asociación, Eloy García, la falta de espacio supone una pérdida de 20 millones de euros por certamen, mientras que la competencia —las ferias de Barcelona y Boston— no se corta: cada edición amplían espacio y contraprograman fechas.

Perder Conxemar por una cuestión de rivalidad política sería un auténtico desastre para el sector, y un hazmerreír que nos perseguiría durante décadas. Más allá del golpe económico y reputacional. Si al final todo se reduce a quién se apunta el mérito, a qué letrero aparece en la entrada del recinto —como ha ironizado el propio alcalde en estas páginas—, la solución es sencilla: que al lado del actual rótulo de «Xunta de Galicia» se coloquen otros dos, del «Concello de Vigo» y de la «Zona Franca».

Porque aquí no se trata de levantar un monolito a mayor gloria de nadie, sino de construir un Ifevi a la altura del presente y del futuro. Vigo no puede seguir perdiendo oportunidades por peleas de patio de colegio entre administraciones que, paradójicamente, están de acuerdo en lo esencial. Lo que falta no es dinero ni voluntad. Es altura de miras.

Y si el precio de avanzar es repartir méritos, que se repartan. Pero que lo hagan ya. Porque mientras discuten quién pone la placa, se nos puede escapar por la puerta grande uno de los mayores motores económicos de la ciudad. Y eso, ni Vigo ni Galicia se lo pueden permitir.