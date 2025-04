Vivimos en un país en el que, pese a lo que pueda parecer, se hacen muchas cosas bien. En el periódico damos cumplida cuenta de ellas, aunque el debate público tan crispado sepulta con frecuencia todo lo bueno bajo los escombros de una verborrea destructiva.

Pero no me negarán que en lo que somos buenísimos, casi únicos, es en enterrar. En los últimos días se ha demostrado de forma irrefutable. La necrofilia, entendida como atracción por la muerte (primera acepción de la RAE), nos puede. El fallecimiento del Nobel Mario Vargas Llosa tiñó de luto al mundo de la cultura y un corifeo de plañideras se apoderó del escenario. Vamos a centrarnos: el autor de La ciudad y los perros era un extraordinario escritor, pero no un santo varón. En cuestiones de lujurias carnales y pasiones desatadas, fue justamente lo contrario. Ojo, no es un reproche, me alegro por él. Y en concepciones ideológicas, por ejemplo su admiración incondicional por la Thatcher, qué quieren que les diga, mejor pasapalabra.

Cuando no habíamos acabado de llorar al escritor, sobreviene el adiós del papa Francisco, una noticia que ha desatado el desconsuelo patrio, más allá del universo católico (es más, una buena parte de los ultracatólicos no lo echarán de menos). Al canal 24 horas de la roja RTVE solo le ha faltado ponernos el rosario. Pero, tranquilos, que el virus no es nacional. Ver al chavista Maduro, al autócrata Putin, al ayatolá iraní Alí Hoseiní Jamenei o al mandarín chino Xi Jinping –todos expertos en causar la muerte ajena– sumarse a la loa habla por sí solo. Supongo que pensarán que mejor que se muera el papa a que se mueran ellos, pero lo cierto es que la hipocresía, el quedabienismo o la teatralización sentimentaloide están viviendo momentos de gloria.

Todo el ceremonial que hemos visto en El Vaticano, y lo que nos queda, es un fabuloso show hecho por y para el espectador, sea este cristiano, judío, musulmán, budista, politeísta, animista, ateo, fetichista o devoto de la Santa Compaña. Francisco debió de ser un buen hombre, quién soy yo para juzgarlo, pero, coño, leyendo algunas cosas parece la reencarnación de Jesucristo Superstar. Y me da que no. Porque en esto de la Iglesia –la católica y las otras–hay fe, espiritualidad, creencias, dogmas… y muchas cosas menos puras. La película Cónclave retrató lo que viene ahora, lo que no veremos, lo que se cuece en las bambalinas de la elección de un papa: intrigas, ambiciones, alianzas, traiciones, la pelea descarnada por el poder… Sí, amigos, los cardenales son humanos, detrás de la púrpura también late un corazón… tentado por pasiones mundanas. Pero volvamos al asunto.

Que la muerte (lógicamente la ajena) atrae es un hecho. No pocos lectores de papel empiezan el periódico por la última página, la má cercana a las esquelas. Observar cómo se detienen para informarse de quién nos ha dejado –qué más da que no lo conozcan– provocaría pasmo en algún foráneo, pero aquí es normal. Las esquelas son casi un género periodístico, condimentado a veces por el ingenio, la retranca o la vendetta postrera (ni perdono ni olvido). Tengo un amigo que recopila esquelas ingeniosas, extravagantes, satíricas, provocativas, heréticas... Cuando da con alguna, rápidamente me la envía, supongo que buscando complicidad (reírse solo no tiene tanta gracia). "Se nunca te mandou a tomar polo cu é que non te quería. O mundo o vai votar en falta, pero especialmente a túa familia, muller e o paquete do teu fillo”, se pudo leer en una publicada en FARO. Las hay que no pueden evitar su pasión hasta el último suspiro, como esta: “Moi agradecido a Leo Messi por facelo disfrutar durante os seus derradeiros anos de vida”. Y esta otra, por no aburrir, acababa con un ruego final de los allegados del difunto: “Pregan unha borracheira que xa pasará él a pagala". Todas, ¿acaso lo dudaban?, se viralizaron. La extensísima colección de mi amigo, quien por cierto es un fiel devoto, permitiría escribir un tratado de psicología social sobre cómo somos los gallegos. No olvidemos esa tradición de comer y beber de lo lindo tras el entierro. Y nunca nos sorprende que en los corrillos se hable de cualquier cosa menos del difunto. El muerto al hoyo y el vivo al bollo.

Las métricas digitales, que nos permiten conocer en tiempo real qué se está leyendo en la web, confirman que la tecnología no ha acabado con la tradición necrófila. Al contrario: las ciberesquelas tienen muchos fans. Y cualquier noticia que empiece por los verbos muere o fallece o por un adiós a... se aúpa entre las más leídas. Los In memoriam –en donde se loan méritos, virtudes y bondades del extinto– también forman parte de los contenidos más seguidos. Casi siempre para empatizar con la hagiografía, pero también para ponerla a parir. Y es que somos como somos.

La muerte nos llama a la puerta (pero cuanto más tiempo tardemos en abrirle mejor) y lo hace de forma irracional, morbosa, impetuosa. Durante siglos hemos ido a los cementerios a honrar a nuestros muertos, pero ahora esas visitas se ofrecen en packs turísticos. Admirar panteones y leer epitafios en lápidas de personas ajenas tiene tanto tirón que las entradas se agotan en un pispás. Si encima los guías van vestidos de Concepción Arenal o Cachamuiña y nos cuentan entre coñas los trapos sucios del muerto, que no puede decir ni mú, sepultado a un metro bajo tierra, el espectáculo es casi completo. Casi, porque, en verdad, se echa en falta una caña y un pincho tras el paseíllo fúnebre. Todo se andará.

¡Buen finde!

PD: Somos diferentes, pero no tanto. The New York Times posee un prestigioso equipo de escritores dedicados en exclusiva a los obituarios. Como son previsores, no como nosotros, allí los escriben mucho antes de que el protagonista estire la pata (tienen casi dos mil piezas aguardando en capilla) y actualizan los textos a medida que los morituri van burlando a la parca. O sea, que el Times atesora un particular camposanto de muertos, pero la mayoría todavía respira. Pásmense, porque los obituarios son una de sus secciones más leídas junto a crucigramas, jardinería y recetas de cocina. Muerte y vida íntimamente unidas. El viejo periodismo.

