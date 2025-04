Muy honrosos veteranos del Sárdoma F.C.

Veteranos del Sárdoma reunidos en comida de confraternidad / FdV

El fútbol base tuvo durante muchos años en Vigo, cuando la televisión no nos recluía en casa, una fuerza inusitada. No había barrio sin equipo que lo representara y aquí veis a los veteranos del Sárdoma reunidos en comida de confraternidad, agasajados por el club de la mano de su presidenta, Begoña Aldao. Y es que, como club con alma y corazón que es, no se olvida de sus veteranos.

Fernando do Monte presenta con Manquiña hoy su Memorias cara B

¡Mio caro Fernando! Otra vez tengo que hablar del periodista Fernando do Monte porque hoy nos vuelve con un tercer libro, «Memorias de Cara B», que con el brilloso actor y jacarandoso combatiente del humor Manuel Manquiña, presentará hoy mismo en la sede de Évame Oroza (Subida á Costa 5) a las 20 h. En sus páginas tenéis 25 relatos basados en hechos reales vividos por el autor, no hechos transcendentes sino vivencias cotidianas y curiosas tratadas con el gracejo de este fino contador de historias que implican a personajes diversos sean pintores, escritores, músicos, actores, como Laxeiro, Fernando Zobel, Xosé Guillermo, Blanco Amor, Méndez Ferrín, José Afonso...

Vigo Porté: el mayor espectáculo de danza

¡Felicidades, Lorena López, como directora de Vigo Porté, ese evento internacional de disciplinas de baile tan afecto a Vigo! Desde luego, tiene razones para sentirse satisfecha de este festival que por su diversidad y número de participantes exige una organización perfecta. Hoy comienza en Vigo su XIII andadura hasta el domingo, tras 12 años que han reunido más de 2.000 coreografías, 10.000 bailarines y 400 escuelas de danza. ¿Os parece poco tal despliegue? Considerado uno de los eventos internacionales de danza más importantes de Europa, con presencia de participantes de toda España, Portugal, Francia ... Atentos a la gala final, el domingo por la tarde, que será una gran espectáculo que, como el resto de días, puede verse por streaming a través de la web oficial.

Y poesía en el IES Coruxo

Y como esta sección es un cajón de sastre, si empezamos con literatura y seguimos con danza, rematamos con poesía. Sí, sí, la del grupo poético vigués Desafiando Sombras, que como en años anteriores, un día después del dedicado al libro estará en el IES Coruxo con Francesca d’a Silva, Karin Monteiro, Miguel Vigo, Alicia Savaxxe y, por supuesto, la coordinadora Stella Maris. Oíd poesía, queridos míos, para evitar el embrutecimiento del alma, y leed lo que podáis siempre que no sea por las redes si de información se trata, que todo lo trafican salvo si recurrís a los medios tradicionales. Quienes se informan por las redes, se desinforman.