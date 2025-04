El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justificó el otro día el «rearme» de nuestro país, que no calificó expresamente como tal, por el «cambio de época» en la escena geopolítica internacional.

Eso de «cambio de época» –en alemán Zeitenwende- lo acuñó el canciller socialdemócrata alemán Olaf Scholz en un intento de convencer a sus compatriotas de la necesidad de invertir en armamento frente a la «amenaza rusa».

Scholz pronunció por primera vez esa palabra en febrero de 2022 en el Bundestag berlinés –es decir, mucho antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca– para justificar el envío de armas a Ucrania, y desde entonces la expresión ha hecho fortuna en los medios.

En su última conferencia de prensa tras el consejo de ministros, el socialista Sánchez habló mucho de seguridad, un hábil eufemismo para evitar pronunciar la palabra rearme, que es en realidad de lo que se trata.

Así, España adelanta a este año su compromiso ante la OTAN de destinar un 2 por ciento de su felizmene crecido PIB al capítulo militar.

Pero es de temer que no pase mucho tiempo antes de que ese dos ciento se convierta en un tres por ciento o incluso el cinco por ciento que exige Trump.

La prensa española habla en algún editorial de la vuelta de la guerra a suelo europeo – ya antes hubo, sin embargo, otra que se prefiere olvidar: la de Yugoslavia-, guerra que «obliga a dar un giro a la política española en materia de defensa».

¿Cómo que obliga? El incremento del presupuesto militar es sólo una decisión política que el Gobierno del PSOE quiere sustraer al debate en el Parlamento pese a la oposición, más bien inútil, de sus socios minoritarios.

¿Tanto miedo le da al Gobierno el rechazo legislativo a lo que propone? ¿En algo de tal trascendencia no tienen nada tampoco que decir los ciudadanos, a los que vuelve a tratarse como a menores?

Dice Sánchez que ese incremento del gasto militar se hará sin aumentar el déficit; es decir, que se tratará simplemente de una reasignación de recursos que no afectará, según él, al gasto social ni exigirá subir los impuestos. Cosas que están por ver.

En cualquier caso, ese dinero podría mejor emplearse en construir viviendas sociales para los jóvenes, en mejorar su formación y en aumentar las plantillas de la Seguridad Social para que pueda atender a la creciente inmigración, por un lado, y al envejecimiento de la población, por otro.

Pero no, se trata de sacar pecho ante la Alianza y ante esa segunda OTAN en que parece haberse convertido la Comisión Europea, que preside la ex ministra alemana de Defensa Ursula von der Leyen y que tiene como vicepresidenta a la furibunda rusófoba de un pequeño país: la ex primera ministra estonia Kaja Kallas.

Y hablando de armamento, ¿qué podemos decir de la noticia adelantada por algún medio de la firma por nuestro Gobierno de un contrato para la compra de municiones a empresas de Israel?

Es decir, al Estado terrorista que comete con total impunidad el genocidio de Gaza. ¡Que no vuelvan a hablarnos de «valores europeos»!