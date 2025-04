Inteligencia electrodoméstica

El lavaplatos quiso juzgarme, ¡es lo que me faltaba!, y no se lo permití. Quería ponerlo en marcha, pero algunos espacios vacíos me culparon de mi falta de conciencia ecológica. Yo, para esto, soy muy resolutivo, ¿sabes? Se cambia un bol de aquí para allá, se mueven unos vasos y, de pronto, ¡hop!, ya parece lleno. Que está igual que estaba, bien lo sabemos él y yo: no entró una taza más, pero ahora puedo ponerlo en marcha sin pudor. Mira tú por dónde me encuentro con el viejo dilema kantiano realidad-percepción: no importa cuánta vajilla hay realmente en las bandejas, sino qué aspecto presenta para justificar mi deseo inicial de ponerlo en marcha. Para sanear mi conciencia, lo he puesto en el programa ECO, el colmo del civismo.

Todos los días hay algo para hacerte sentir culpable: ojo con las harinas, huye de los saborizantes, menos vino y más ejercicio, eso no lo puedes decir, eso otro ni lo pienses. Cualquiera diría que, de un tiempo a esta parte, todos nos hemos vuelto ciudadanos ejemplares, tipos irreprochables tan respetuosos con la norma que abiertamente podemos enmendar la plana al de enfrente. En redes sociales se multiplica el efecto y cualquier indocumentado rompe a opinar sin más fundamento que lo leído en Facebook, lo visto en TikTok o alguna afirmación pillada al vuelo y repetida como propia. Así leemos argumentos ridículos defendidos por grupos en los que el más despierto no debe esperar al avance de la inteligencia artificial porque ya se ha visto superado por el Casio que le regalaron en su primera comunión.

Todo estúpido se siente con el derecho a decir algo por disponer de la tribuna para hacerlo, sin ser consciente de que es solo el lugar donde queda en evidencia su ignorancia. La gran virtud de la libertad de expresión es que no solo permite a cualquiera exponer sus ideas, sino que da también la oportunidad al que escucha de saber con quién está invirtiendo su tiempo.

Acabo: el lavaplatos me habló, me dijo, mostrándome esas costillas vacías, si pensaba comportarme de manera tan insolidaria con el planeta, y yo, a modo de debate, reubiqué unos cacharros y apreté el botón de start. Hacen estos aparatos cada día más inteligentes; por eso me entendió y se puso en marcha. No hay como dialogar.