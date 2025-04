Un hombre lleno de humanidad

Tras haber pasado unas semanas con bastante preocupación con la mirada puesta en el Complejo Hospitalario Gemelli de Roma y con el corazón y las oraciones por la salud del papa Francisco, volcados y unidos, como siempre ha hecho el pueblo católico por el sucesor de Pedro, ahora que en las últimas semanas percibíamos una lenta mejoría en el santo padre y asistíamos con gozo, cómo el Domingo de Pascua, presidía la bendición urbi et orbi desde el balcón principal de la basílica vaticana, y, además, hemos podido verle recorrer la plaza de San Pedro saludando a los más de 35.000 peregrinos allí reunidos y teniendo alguna muestra de cariño con algunos niños. Ante esta esperanzada situación, nos sorprendía dolorosamente la noticia de su fallecimiento a las 7.35 horas de la mañana de este lunes de Pascua. En estos momentos, nos encontramos envueltos en un profundo pesar por la pérdida del que es Padre común en la Iglesia pero llenos también, en cierto modo, por un cierto gozo sobrenatural: su tránsito a la eternidad ha tenido lugar en el primer día de la Octava de Pascua, época litúrgica que tiene para los cristianos un sentido muy especial, estamos en el momento más hermoso de la liturgia cristiana, que es la Resurrección, y que nos recuerda que para nosotros la muerte no es el punto final sino un nuevo comienzo, de una manera distinta, porque la muerte no tiene la última palabra, sino la Vida del Resucitado: Jesucristo.

El papa Francisco ocupó durante estos doce años el ministerio de Pedro con una exquisita humanidad, con gran sencillez, pidiendo a la Iglesia que recuperase sus raíces, que están en el Evangelio, regalándonos esa exhortación, Evangelii gaudium, donde establece las líneas fundamentales de su pontificado, que a mí me movió a convocar el Sínodo Diocesano 2015-2021, que hacía más de un siglo que no se convocaba en nuestra Diócesis y que fue entrando poco a poco en el corazón de los fieles.

Francisco ha sido un papa al que recordaremos pidiendo siempre la paz, hablando a los poderosos de la tierra del sinsentido de la guerra y teniendo muy presentes el drama de la violencia y los conflictos en tantos lugares que suelen ser ignorados u olvidados con frecuencia. Él no los olvidaba nunca. ¡Recordad los Ángelus de los domingos! Aunque nos falta todavía la perspectiva del tiempo necesario para emitir un juicio objetivo sobre su pontificado, creemos que se ha caracterizado siempre por su empeño en construir puentes y derribar muros, por su defensa de las personas más vulnerables, de manera particular, en los últimos tiempos, señalando con pesar las leyes de algunos países contra los derechos de los migrantes.

Con un temperamento genial, acogedor y sencillo, recuerdo con cariño que, una de las últimas veces en que pude saludarle y estar brevemente con él, cuando le hablaba de mi Diócesis, no tuve necesidad de decirle dónde estaba: él mismo me recitó esos versos tan conocidos sobre las tres cosas que hay en Ourense. Su persona y su magisterio han iluminado tanto el ejercicio de mi ministerio como la vida de toda la Iglesia diocesana, que hoy se une en oración por su eterno descanso.