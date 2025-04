Por si quedaba alguna duda o se perdieron algún episodio del culebrón de la semana, Alfon hizo un perfecto resumen a la conclusión del partido en Mallorca: “Hasta el último día voy a defender esta camiseta a muerte” que es como decir que ya sabe dónde se comen los mejores montaditos de pringá en Sevilla. El Celta ha perdido a Alfon, esa es la realidad. En una partida complicada jugó mal sus cartas por apurar los tiempos y estirar la cuerda en exceso cuando el calendario jugaba claramente en su contra, algo que se agravó con el crecimiento del jugador y el lógico aumento de su cotización, circunstancias que descabalgaron a la dirección deportiva viguesa que ya no podía entrar en la puja y en ese nivel salarial. Ni el mínimo reproche merece al futbolista que ha hecho lo que corresponde a un profesional y eligió su camino –él o su avispado agente– en un momento en el que el Celta no mostró el mismo deseo o determinación que el resto de pretendientes. Como nos encanta jugar con el sueldo y el futuro de los demás, uno de los grandes entretenimientos nacionales, durante días se abusó del análisis oportunista, ése que se hace agarrando bien fuerte el escudo del pecho como si estas decisiones dependieran simplemente del amor a una camiseta. Otra vez se cae en el viejo error de equiparar los sentimientos del aficionado con los del futbolista, como si estuviesen movidos por los mismos resortes. “Es que Alfon mintió cuando decía que se quería quedar en Vigo”, clamaba la corte de indignados antorcha en mano. Tremendo escándalo: un jugador tirando de tópicos y de frases hechas para sacarse de encima cuestiones relacionadas con su futuro. Lo nunca visto. ¿Qué será lo próximo?, ¿un político ejerciendo de demagogo? Para mí lo sorprendente, lo que sí creo merece una profunda reflexión y autocrítica, es que mientras Alfon tenía su futuro arreglado el Celta insistía con vehemencia, y con micrófonos delante, que aún estaban hablando con su agente y que confiaban en amarrarle a Afouteza. La dirección deportiva ha transmitido en este asunto la sensación de no saber por dónde le venía el aire y aún encima han disimulado mal, lo que supone un descrédito para el club. Aquí alguien ha toreado a alguien y a Garcés no le veo el traje de luces.

Para que la obra quedase completa en el penúltimo acto asomó en escena Claudio, siempre él y su sentido común, para decir una verdad como un mundo y para frenar cualquier arrebato de la grada contra el delantero: que Alfon es el único al que no se puede considerar culpable de este desenlace. Esa es la realidad y un contundente mensaje que sirve para recordar que el técnico hace tiempo que manifestó aquello de “el club ya sabe mi opinión”. ¿Se imaginan cuál era?

El Celta ya puede hablar de Europa

A Alfon lo único que se le puede pedir es que mientras defienda la camiseta del Celta deje detalles como el que ayudó a cambiar el destino del partido en Mallorca. Una jugada y un remate de un jugador en estado de gracia que impulsa al equipo vigués en la pelea por Europa. Porque se supone que ahora que tiene 43 puntos ya se puede decir… Los que pedían hace días que Alfon no volviese a ponerse la camiseta del Celta se han quedado sin wifi de forma repentina. Pero volverán, no lo duden.

Susana Rodríguez y Martín de la Puente, mejores deportistas de Vigo en 2024

A mí la Gala do Deporte me quita años de vida por razones que no vienen ahora al caso. Pero pocas cosas se hacen con más gusto. Hay detalles que se quedan grabados. Ver a Susana Rodríguez Gacio, que tiene un palmarés que no cabe en dos folios a doble espacio, emocionarse como una cría porque la han premiado en la fiesta del deporte de su ciudad justifica su celebración y cualquier esfuerzo que implique. Lo mismo podría decirse de Martín de la Puente. Gente a quienes su vida profesional tiene demasiado tiempo lejos de casa pero que necesitan saberse queridos por aquellos que les vieron crecer y para quien supone un triunfo más saber que la ciudad presume orgullosa de su esfuerzo. Emociona e impresiona al mismo tiempo. Y a su lado héroes de deportes más modestos y chavales que bromean nerviosos en la platea mientras esperan ser elegidos mejores promesas del año.

Jim Clark, el escocés volador

Hoy habrá flores frescas en el monumento del circuito de Hockenheim que recuerda que un 7 de abril en ese mismo escenario, aunque en el viejo trazado, perdió la vida Jim Clark, el mejor piloto de su tiempo, el hombre que parecía destinado a alcanzar a finales de los años sesenta un número de títulos mundiales inimaginable. Iba para granjero, pero en su camino se cruzó la pasión por los coches y Colin Champman, el ingeniero civil que montó la escudería Lotus y que creyó en él en cuanto le vio sentarse al volante. Hoy tocaba rendirle un merecido homenaje.

Otra turra considerable para saludar al lunes. Me voy a ver de nuevo el Tour de Flandes que ayer volvió a recordarnos que somos dichosos por tener la oportunidad de ver a Eddy Merckx reencarnado en este esloveno de pelo alborotado llamado Pogacar. Allí, en el mundo de las cuestas adoquinadas, nadie hablará de aranceles, de la bolsa y del puñetero Trump.

