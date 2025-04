La rata gigante de Vigo

Un coipú. / FDV

Ni la guerra arancelaria de Donald Trump y el colapso bursátil posterior, ni la (no) tregua entre Concello y Xunta tras inaugurar 1,5 km de paseo en el Puerto, ni el (no) cierre de la planta de Sargadelos en Cervo —menudo culebrón—, ni el reciente contrato firmado por Freire para construir su enésimo buque oceanográfico para Dinamarca, ni la injusta exclusión de Balaídos del Mundial 2030. La noticia que más expectación ha levantado esta semana en la redacción, al menos a mi alrededor, ha sido la aparición de una rata de 5 kilos de peso y más de un metro de largo en Cabral. Como lo leen, con una cola que parecía un látigo. La rata madre de Vigo.

El artículo se convirtió en viral —lógico—, aunque no llegó a publicarse en la edición de papel porque no había permiso para reproducir la imagen del bicho (ya muerto), tomada por unos vecinos de esta parroquia que, imagino, se debieron de llevar el susto de sus vidas. Pero créanme: la reacción de quienes pudimos ver la foto en el periódico —servidor incluido— fue de absoluto pavor e incredulidad. ¡Y yo que creía haberlo visto todo en materia de roedores con las ratas que de chaval ahuyentábamos en la marisma de Sabarís, cuando era más pocilga que humedal por falta de saneamiento!

La autora de la info, Patricia Casteleiro, confirmó con el presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) que se trataba de un coipú, o rata nutria: una especie invasora de origen sudamericano que llegó a Europa a principios del siglo pasado de la mano de la industria peletera (sobre todo a Francia), y que se ha convertido en una plaga en regiones como Cataluña o Euskadi, donde ya está asentada. O sea, que no es producto de un fallido experimento radiactivo como Godzilla o Splinter, el sensei de las tortugas ninja (aunque se le parecía, doy fe), aunque igual de peligrosa para los ecosistemas locales por su capacidad para establecerse y naturalizarse. Al menos es herbívora, por si se lo estaban preguntando.

La rata mutante de Cabral, que debió de llegar a través del Lagares —son acuáticas—, es un ejemplo más de cómo la codicia humana se está cargando el Planeta. Sobran ejemplos de especies invasoras a nuestro alrededor: visón americano, avispa asiática, cotorra argentina (el parque de Castrelos está lleno), cangrejo rojo americano, mejillón cebra... El daño está hecho. La cuestión es cómo le ponemos freno.

Puede que la rata gigante de Vigo no haya salido de las alcantarillas del Springfield de Los Simpsons ni de un laboratorio ultrasecreto, pero su presencia dice mucho más de nosotros que de ella. Es el síntoma grotesco de un ecosistema que desajustamos por capricho o negocio y ahora no sabemos cómo recomponer. Reímos la gracia en redes, sí, pero mientras tanto, las especies exóticas siguen ganando terreno a las autóctonas, y nosotros seguimos sin aprender la lección. Al final, lo verdaderamente invasor no es el coipú, sino nuestra costumbre de jugar a ser dioses y mirar para otro lado cuando la naturaleza nos pasa factura. En fin.