Mellorando tamén nas cousas pequenas

Avaliar e mellorar as políticas públicas é fundamental. Ás veces, porque muda o contexto e, con elo, as necesidades e posibilidades. Outras, porque a realidade mostra defectos ou distorsións. Este enfoque serve igual para as grandes políticas, como para asuntos menores. Teño para min que neste segundo eido é onde é máis importante preguntar e escoitar aos usuarios. Porque son eles os que mellor poden identificar esas eivas. Aí vai un exemplo que me toca de preto.

Hai anos que na titulación universitaria de economía e, en boa medida tamén, administración e dirección de empresas, temos un desencaixe entre as matemáticas que o estudantado cursa en bacharelato e as que requiren os nosos estudos universitarios. Un desencaixe que xera frustración nos docentes e no alumnado, e suspensos que poderían evitarse.

En esencia, o problema é que as matemáticas que precisamos nas facultades de economía e ADE son as que se cursan no itinerario de bacharelato de ciencias e tecnoloxía, e non as de ciencias sociais e humanidades. Pero son as segundas cara as que o sistema orienta ao alumnado.

¿Como proceder? O primeiro, corroborar e cuantificar o problema a través dunha enquisa ao alumnado do primeiro curso dos graos de economía e ADE das tres universidades públicas; e facer entrevistas en profundidade cunha mostra representativa do profesorado que imparte matemáticas e teoría económica nesas titulacións. O segundo e se o que expoño máis arriba é realmente un problema: abrir nos itinerarios de bacharelato a posibilidade de que os alumnos que queren ir por ciencias sociais teñan a dobre opción de escoller as dúas posibilidades; e informar debidamente ao alumnado no cuarto curso da ESO.