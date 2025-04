Kafka no aeroporto

Hai poucas semanas o ministro de Educación Superior e Investigación de Francia queixouse publicamente da denegación da entrada a EE UU a un científico francés. Foi, segundo se dixo, por atopar no seu móbil conversacións mantidas cuns colegas nas que se criticaba a política de investigación da administración Trump. Busquei información de con que fundamento os funcionarios da aduana furgaron no teléfono desta persoa, pero non a atopei.

Cando un cidadán estranxeiro quere ingresar a Estados Unidos, baixo o programa de exención de visa (ESTA) ou solicitando unha visa de non inmigrante, por exemplo, debe responder a un cuestionario que inclúe un bo número de preguntas, algunhas certamente sorprendentes: Participou algunha vez en actividades terroristas ou de espionaxe? Cometeu ou planea cometer crimes, xenocidio ou tortura? É obvio que ninguén que o fixera sen ser descuberto ou planee facelo responderá afirmativamente, pero suponse que mentir, no caso de que a mentira sexa descuberta, permitirá ao Goberno estadounidense xustificar accións futuras, como deportacións ou sancións. Este modus operandi resúltanos cando menos chocante, pero o que agora ocorreu vai moito máis alá, así que non descartemos que acaben preguntándonos se fixemos en público ou en privado manifestacións críticas contra o Goberno estadounidense.

Non creo que este incidente ocorrese por un exceso de celo e patriotismo do funcionario de quenda no posto de control de pasaportes, senón como resultado da involución diplomática e democrática que está a sufrir Estados Unidos.

Ademais, estes disparates seguen a lei física de acción e reacción (terceira lei de Newton). Igual que ocorre cos aranceis, de seguir así non descartemos que outros países adopten medidas recíprocas cos cidadáns de EE UU que critiquen aos seus gobernos, creando listas negras de persoas non desexadas nun ou outro lugar, incluídos os membros de gobernos que critiquen aos seus colegas doutro país.

Que ocorrería entón se alguén criticou tanto ao Goberno do seu país como ao daquel ao que pretende viaxar? Podería quedar atrapado indefinidamente nalgunha fronteira, incapaz de resolver o absurdo de políticas insensatas? Ao final só podería viaxar quen presentase un certificado de docilidade e actitude acrítica con quen goberna o mundo. Nos aeroportos só habería persoas sen pensamento crítico e/o con cremalleira nas súas bocas, e Kafka estaría aos observar a todos.

Imaxínense unha reunión científica na que só participase xente así. Vénme á cabeza a conferencia europea de IA que organizamos en Santiago de Compostela en outubro de 2024, á que asistiron máis de 1.500 persoas vindas de todo o mundo para presentar e debater sobre o estado da investigación en IA a escala planetaria. Sinceramente, se tivésemos que organizar aquela conferencia só con persoas incapaces de cuestionar absolutamente nada e sen a valentía de dicir publicamente que non están de acordo con alguén ou con algo, nin a ciencia avanzaría nin valería a pena reunir a un rabaño de ovellas e pastorealas uns días. Non só as democracias involucionarían, senón que o faría a humanidade enteira.

Estiven en bastantes ocasións en EE UU, en particular facendo estancias de investigación en Berkeley, Boston, Maryland e Tampa. É un país ao que admiro en moitos sentidos, aínda que sexa crítico con segundo que cousas do mesmo, como o son respecto ao meu propio país. Espero non ter problemas para volver a Estados Unidos, pero no meu caso non lles faría falta buscar evidencias no meu móbil sobre as miñas críticas a Trump e a boa parte das políticas que está a levar a cabo o seu Goberno, especialmente as que afectan ás persoas máis débiles, á educación e á ciencia. Só teñen que ler algúns dos meus artigos. Oxalá non ocorra, pero se non van deixarme entrar no país polas miñas opinións, mellor que mo digan antes de coller o voo.

