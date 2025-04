Una Gala que premia a los mejores deportistas, y mucho más

Premiados en la XXVI Gran Gala do Deporte Vigo, celebrada en el Teatro Afundación. / Alba Villar

Vivimos tiempos extremadamente competitivos. La globalización ha exacerbado la batalla por situarse entre los primeros. En la economía es una necesidad perentoria, una obligación inexcusable. Bien lo saben las empresas gallegas, la mayoría de un tamaño pequeño o mediano, que deben vérselas con un mercado sin fronteras ni límites —agravado ahora por la fiebre de los aranceles que nos azota desde Estados Unidos—, en el que se compite día a día contra todo y contra todos. Hoy los rivales pueden estar en el este asiático, en el centro de Europa o en el oeste americano. Es una pelea por conseguir la excelencia y, en los casos más extremos, la supervivencia. Esa tensión, como decimos, se da en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En los asuntos más trascendentales, en los que se juegan muchos millones de euros y puestos de trabajo, pero también en los más modestos, incluso en aquellos que nos puedan parecer nimios. Competir forma parte de nuestra existencia. También en el deporte. Y, más allá de la satisfacción por el trabajo bien hecho, de la recompensa al esfuerzo y la tenacidad, quienes compiten y ganan en buena lid se merecen el reconocimiento público.

Movidos por este espíritu de aplauso y felicitación, FARO celebra, en colaboración con el Concello de Vigo y Abanca, desde hace veintiséis años la Gala del Deporte, un certamen que premia a los mejores deportistas de Vigo. Pero la Gala aspira, desde su primera edición, a trascender el mero galardón a los triunfadores. Porque tan importante como valorar la victoria es para nosotros saber cómo se ha conseguido. Porque el deporte no puede convertirse en una pugna descarnada, sin reglas ni principios, en la que todo vale. El fair play forma, pues, parte esencial de la Gala. En FARO premiamos a extraordinarios deportistas, es verdad, pero también lo es que reconocemos otros valores que son tan importantes en el deporte como en nuestra vida cotidiana. El trabajo, la disciplina, el sacrificio, la solidaridad, el compromiso, el espíritu de equipo, la responsabilidad, el respeto al adversario, que nunca es enemigo, el afán de superación, el talento… Todos estos valores que van parejos a la entrega del trofeo. Unos valores que son indispensables para forjar una sociedad mejor.

La elección de la triatleta Susana Rodríguez Gacio y del tenista Martín de la Puente, dos estrellas mundiales del deporte paralímpico, como los mejores deportistas de 2024 ejemplifican como pocos estos valores de los que estamos tan necesitados. Susana y Martín son dos formidables espejos en los que mirarnos. Todos. Pero mayormente los jóvenes tan necesitados de referentes, en especial por el impacto que la digitalización, y algunas redes sociales, con sus contenidos banales cuando no peligrosos, tiene sobre sus existencias. Porque hay otra vida más allá de esas redes, otra vida que los medios de comunicación tenemos el deber de trasladar a la sociedad. FARO es muy consciente de ello y, en consecuencia, pone un foco muy especial en el deporte, desde la cantera al profesional.

La Gala del Deporte de Vigo, en imágenes / Marta G. Brea / Alba Villar

Por eso, sobre los dos principales galardonados, y por extensión sobre el medio centenar de deportistas que recibieron el reconocimiento el pasado jueves en el teatro Afundación, pesa también un sentido de la responsabilidad. Todos constituyen extraordinarios embajadores de un territorio que ama el deporte y quiere honrar a sus deportistas más destacados. A los jóvenes y a los más veteranos. Porque Vigo es un territorio que aspira a ganar, pero siempre desde el fair play, sin trampas ni atajos. Y que también sabe perder, cuando la derrota se produce en buena lid. Una lección que tiene mayor vigencia hoy, cuando la ciudad, en la pelea por sus legítimas aspiraciones por ser sede del Mundial de 2030, está exigiendo a otros, responsables en el deporte, explicaciones detalladas y transparentes sobre la toma de decisiones. Reivindicamos reglas claras y juego limpio.

Nuestras chicas y chicos, los ganadores de la Gala, pero también aquellos otros, la inmensa mayoría jóvenes anónimos, conforman una generación que nos permite ver el futuro sin fatalismo, con esperanza y optimismo. Nos hacen soñar con un porvenir mejor, pese a las nubes negras que nos amenazan. La Gala es un homenaje, un canto, a todo lo bueno que nos rodea y que en no pocas ocasiones nos cuesta ver y apreciar.

Pero la Gala no solo premia a unos pocos talentosos jóvenes, sino que reconoce la labor discreta, el sacrificio en silencio, de los padres y madres, los entrenadores, los directivos de los clubes, los patrocinadores y también, como no podía ser de otra forma, de todos aquellos deportistas que, no siendo ganadores, alimentan la competencia, la rivalidad y la necesidad de progreso y mejora del resto de los premiados. Todos, los que tienen nombres y apellidos que fueron pronunciados para subir al escenario de Afundación y aquellos otros que no lo fueron, merecen el aplauso general. FARO revalida hoy su compromiso con darles voz en sus páginas de papel y en su edición digital.

Una sociedad que practica deporte es una sociedad más sana, pero no solo en lo físico. Porque el deporte es una escuela de vida, una cantera de ciudadanía. Un pilar esencial sobre el que construir un mundo mejor, más abierto, más tolerante, igualitario y respetuoso. Vigo y sus deportistas salen cada día a competir y a ganar. Unos pocos lo consiguen. Nuestra enhorabuena. Pero cuando uno lo da todo y se queda a las puertas del éxito, el fracaso no existe. Lo realmente importante es mantener vivo ese empeño por ser mejores y hacer mejores a los demás. Y en esa carrera FARO DE VIGO siempre estará en primera línea de salida.