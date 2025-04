Apagar el teléfono en Vigo

Un grupo de menores intercambia mensajes a través de una aplicación de sus teléfonos móviles. / Manu Mitru

Hay noticias que toda familia debería leer de principio a fin. Y el artículo de Ana Blasco sobre cómo un grupo de madres y padres de Vigo se está movilizando para retrasar lo máximo posible la compra de un móvil a sus hijos es una de ellas. Por actualidad, por la problemática subyacente, por el futuro de las nuevas generaciones. Es la lucha contra la presión de grupo («¡Es que todos tienen teléfono menos yo!»), contra el miedo a ser excluido socialmente. No podría estar más de acuerdo.

Dedico unos segundos a hacer memoria... y no, no conozco ningún caso, ni de allegados, amigos o familiares con hijos adolescentes, que no haya tenido problemas, algunos muy serios —de salud mental— tras la llegada de los puñeteros móviles (perdón por el vocablo) a sus vidas. Lo primero es una caída importante del rendimiento en clase. Buenos estudiantes que, de repente, se pierden en el éter digital, en la telaraña de las redes sociales. ¿Les suena?

Impacto en la conducta

Pero las malas notas son el mal menor, válgame la redundancia. Ansiedad, estrés, insomnio, trastornos del sueño, irritabilidad, problemas de conducta... La lista de consecuencias negativas para la salud mental, física y académica de los smartphones —mejor dicho, del abuso de los smartphones— es tan larga que deberían estar prohibidos por ley hasta la edad adulta, como el alcohol o el tabaco. Según Alborada, asociación que lleva décadas luchando contra las drogas en Vigo, la dependencia a los móviles es más difícil de combatir que la de la heroína. Por algo será.

No estamos haciendo las cosas bien las familias si el móvil se ha convertido en el regalo estrella de la primera comunión. Aunque ya lo hacemos mal mucho antes. Cada vez es más frecuente ver a bebés —sí, bebés— en sus carritos, absortos con los dibus (como dicen mis hijos) en el smartphone de mamá y papá. O en sus sillas del coche, en las mesas de una terraza... ¿Cómo un preadolescente no va a clamar al cielo por un móvil si lo ha mamado prácticamente desde que nació? ¿Si a nosotros, los adultos, ya nos cuesta despegarnos del aparato, incluso por la noche? (Y no les digo nada si forman parte del gremio periodístico).

Vuelvo a la información de Ana para apoyar la iniciativa de la Asociación de Nais e Pais del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de O Castro con la ayuda de Foanpas, porque no puede ser más acertada. Espero que se sumen más centros porque va en la dirección correcta. La Asociación Española de Pediatría recomienda retrasar la edad del primer móvil hasta los 16 y nunca antes de los 13. Poco me parece. A los de mi generación, el teléfono sin cable nos llegó en la veintena, sin internet, y tampoco es que seamos analfabetos digitales.

Tampoco pretendo demonizar la tecnología; se trata de aplicar el sentido común. Si cada vez más estudios constatan los riesgos del uso prematuro del móvil, si los profesionales de la salud y la educación nos advierten de sus efectos nocivos, si incluso las familias empiezan a organizarse —como en Vigo— para plantar cara a esta normalización del exceso... ¿qué más necesitamos para reaccionar? Ya se lo digo yo: apagar el teléfono.