En la plaza, al sol de la amistad

Carlos Viqueira, Pablo Valenzuela, Idania Gutiérrez, Chano Rodríguez y Gino Roncal, con amigos en la Praza da Constitución de Vigo / FdV

Rescatamos del archivo esta foto por la alegría que encierra. Ante la puerta del viejo Ayuntamiento en la plaza de la Constitución, con un sol espléndido, un brindis a la amistad de amigos que celebraban su encuentro tras visitar una exposición y regocijarse en una de las terrazas de la zona. Esta plaza con sus pétreos soportales se ha convertido en lugar de cita por excelencia en Vigo, a veces más de lo que puede dar de sí. Veo en la imagen a gente como el hostelero y diseñador de interiores Carlos Viqueira, a Pablo Valenzuela o Idania Gutiérrez, al campeón palalímpico Chano Rodríguez, al publicista Gino Roncal... felices todos ese día.

Salvaxe, salvaxe, el film del lobo y hombre, hoy en Vigo

A todos los amantes de los animales, a los defensores de la naturaleza, a los gustosos por su belleza a través del mundo del cine gallego. Hoy llega cargada de premios y se estrena en el Tamberlick de Vigo, con la presencia del equipo para coloquio posterior, Salvaxe, Salvaxe, la película de Emilio Fonseca. Me cuenta su productora y coguionista , Xiana do Teixeiro, que es un ensayo cinematográfico sobre las relaciones entre humanos y lobos rodado en Galicia y Portugal. En una época de colapso ecológico y catástrofe, cuestiona los límites entre lo doméstico y lo indómito, entre lo puro y lo híbrido.

A la luz de las velas, piezas inolvidables en el balneario

La invitación no puede ser más apetecible y no es porque venga de la mano de Amalia Gallego. Hablamos del doble concierto de mañana en Balneario de Mondariz de A la Luz de las Velas, una experiencia única en un espacio que combina elegancia histórica con un ambiente acogedor y majestuoso rodeado por la luz de las velas y con el piano de cola de Sigfrido Cecchini como protagonista. A las 20.00 horas, un repertorio de piezas inolvidables de películas como «Memorias de África», «Titanic», «La Misión», «Forrest Gump», «Gladiator», «Juego de Tronos», «El Señor de los Anillos»... A las 21.30 las inolvidables melodías de ABBA, The Beatles, Queen y Mecano. Un tributo especial promete emocionar con los éxitos de estas legendarias bandas y artistas.

Meana cumple 13 años con SKM, de defensa y combate

Me encuentro con Felipe Meana, mi monitor un tiempo. Pionero en Galicia en defensa personal, ha convertido tres letras en un código vital junto a Marietta Sacristán. Mañana, su centro SKM (Baixada á Salgueira 3) de combate y autodefensa cumple 13 años como centro de referencia en Vigo. Buen tipo este Felipe, que me dice que cumple trece años enseñando a leer el peligro antes de que ocurra, a moverse en el caos sin formar parte de él. Le entiendo porque no enseña a pelear, sino a sobrevivir. Aquí no se busca la fuerza bruta, sino la inteligencia del cuerpo ante la amenaza: la calma en mitad del golpe, la huida como estrategia, la resistencia como victoria.