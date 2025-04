Parafraseaba unha amiga o diálogo de A chaqueta metálica con aquelo de: «Asi que galego, eh?, en Galicia só hai vacas e narcos. E a ti non che vexo os cornos». Razón toda. Cruzando o Padornelo o que trascende deste esquinado recuncho é a carne das rubias e a frescura da farlopa. Anos atrás eran as precipitacións, o exceso enténdase. Mais agora... logo do marzo que pasamos, escoitando nos informativos mesetarios a cantarela do «Ej que vuelve a llover» –entanto saboreábamos unha primavera relucente– iso foi a estocada definitiva. Xa chove máis en Jerez que na Coruña. Si, fai tempo que deixou de ser arte (e Deus seguiu a descansar).

Definirnos con vacas e narcos é deshonesto. Hai moito máis. Unha miga simplista reducirnos a un par de conceptos. Pero é o que hai, á cabeza cústalle memorizar despois de tanto tiktok e quédase polo camiño –esquecido– que fabricamos coches e barcos no sur (peixe e albariño, por suposto), roupa e gasolina no norte, peregrinos no centro, ovos e porcos no leste e nas altas terras incógnitas: aluminio, hard core e moito leite. Somos unha potencia, eléctrica sen dúbida e eucalipteira tamén. Pero ninguén o sabe, ou fanse os tolos.

E esta dualidade inmutable semellaba que iría replicarse ano tras ano, ata que a Xunta propuxo chantar en Palas outra bio-fábrica, porque a de Pontevedra quédase pequena, e vaia lío. Porque ademais de vacas e narcos agora, para alén do telón de grelos, coñécesenos por Altri. O curioso do asunto é que esta celulosa representa a esencia da galeguidade. Esa indefinición tan nosa: «Bueeeno». Nunca tantas veces o escoitei. Contaminará? Bueeeno. Serán 2.000 empregos? Bueeeno. E o Ulla? Bueeeno. Haberá máis eucalipto? Bueeeno.

Ata chega a Madrid o debate. Sen coña. Angels está indignada pero Carlos está indignadísimo, por motivos distintos, obvio. A Barceló consulta eminencias científicas que falan de desfeita ecolóxica e Herrera bota man de ilustres académicos que vaticinan o equilibrio medioambiental.

Entre nós a discusión vai por días. Os impares é un desastre e os pares, xa-Dios-dirá. Hai manifestacións, marifestacións (pola ría de Arousa) e debates de taberna deses que acaban regular. Incluso hai preguntas incómodas: Se fabricamos aquí o Lyocell, será para exportar ou para consumo do téxtil autóctono? Se Ence en Pontevedra xa produce celulosa (418.000 toneladas) e exporta case o 100%, Altri producirá outras 400.000 para fabricar tisú, cartón e papel na terra ou tamén será pra vender polo mundo adiante? Incluso dá para pensar, se o proxecto é tan marabilloso, atraerá inmenso talento e potenciará dun xeito decidido o Lugo baleirado, como é que aínda nos falta unha asociación tipo «Galicia Bieucalipta» a prol de Altri. Está tardando. A mani de «Altri Si», tamén.

