A Real Academia en eleccións (e III): ‘Non serviam’

A Academia Galega (RAG) naceu rexionalista nos primeiros anos do século XX e foi nacionalista ata que o franquismo a desmantelou. Esto non quere dicir que todos os seus membros estivesen adscritos ideoloxicamente, simplemente habitaban no espazo trazado por unhas fronteiras éticas e morais que permitían vivir con dignidade. Moi probablemente o espazo que mellor simboliza a filosofía académica nas tres primeiras décadas da súa existencia é o monumento a Curros, chantado no corazón da cidade d’A Coruña e inaugurado polo presidente da Academia e polo presidente da República en plena efervescencia polo Estatuto de Autonomía.

Cando pode recuperar a actividade despois de mediado o século XX o espírito fundacional de loita e afirmación queda timidamente encriptado no posibilismo cultural de Galaxia que navega sen a tripulación de antano, no exilio ou silenciada interesadamente. Diante do problema da ortografía a RAG non asume o rol social que lle corresponde e opta por unha lectura política, pretendidamente científica, da man do Instituto da Lingua Galega (ILG) desinteresándose das outras perspectivas históricas. O discurso resultante desta alianza, evasivo, elitista, universitario en suma, supuxo a colonización da institución ao renunciar esta a facer unha lectura autónoma e independente da cuestión. Como consecuencia a RAG, convertida en loxia durminte, desconectouse da problemática cultural do país.

Pero unha circunstancia azarosa, o desencontro entre Fernández del Riego e García Sabell, será a causa de que o primeiro propicie a chegada á presidencia da RAG do profesor X. R. Barreiro, afastando así a institución da influencia directa do piñeirismo, inspirador da colonización citada. O profesor Barreiro, historiador, aproveitará a preparación do centenario da Academia para rememorar e conmemorar a política protonacionalista que a inspirou. A exposición do centenario comezaba co sabre de Solís, unha declaración de intencións que non fai máis que suliñar o esforzo construtivo do país no que a Academia sempre estivo presente, modestamente representada pero con gran dignidade. Unha dignidade que se fai presente e se reforza en sucesivas efemérides que actúan como memoria histórica que aviva o espíritu colectivo: Xogos Florais de Tui, Mártires de Carral, Primeiro mitin galego en Betanzos, etc, etc. Esta lembranza histórica da exposición Galicia, a forza da palabra, que pon na canle política a existencia da institución, quere ser tamén o símbolo dunha nova época continuadora dese eixo simbólico da imaxe pétrea de Curros: a loita, o compromiso.

Á presidencia de Ferrín, continuadora da de Barreiro, quédalle unha tarefa moi importante pero menos visible como era cortar, na medida do posible, os fíos que seguían a mover a marioneta: refundar seminarios e grupos de traballo que de maneira autóctona desen resposta democrática e grupal aos intereses lingüísticos do país. Ata este momento a sociedade en xeral e as diversas institucións culturais e políticas e mesmo a maioría dos membros da corporación, contemplan, sorprendidas, este movemento despregado pola RAG como algo provisional e mesmo azaroso malia a constancia e teimosía do seu discurso novidoso, que comeza a ter prestixio social e a ser referente para numerosos colectivos sociais que ven na RAG unha institución independente e digna fronte doutras institucións semioficiais claramente na liña do poder político.

Todo se complica cando o PP, na procura de rendabilidade electoral, introduce no cerne do debate político a cuestión do idioma e se ve na obriga de modificar o decreto de Normalización Lingüística acadado grazas ao acordo de todas forzas parlamentarias durante a presidencia de Fraga Iribarne. A Academia de Ferrín recorre o Decreto, reclama a Gramática contratada e traslada aos traballadores da RAG á Coruña. Ata o momento do traslado os traballadores de lexicografía e sociolingüística estaban en Santiago nunha situación na que a RAG era asinante cega de contratos. O resultado final coñecido: estouparon a institución ocupándoa para que volva durmir allea a todo problema, inmersa a cotío na cultura do ruído e da celebración fotográfica, totus tuus.

Comezamos o noso sintético relato coa novela picaresca –un Lázaro que escribe desde o cumio da súa fortuna despois de servir a moitos amos– e rematamos co tema pastoril, non porque haxa pastores e ovellas senón porque o plano literario deste xénero versátil conecta cunha determinada realidade extratextual na que son recoñecibles o autor e determinados amigos do ambiente cortesá. Non serviam.

