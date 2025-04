¡Vaya 90, Manuel San Juan!

Celebración en el Círculo de Empresarios del 90 cumpleaños de Manuel San Juan Medrano (centro) / Fdv

Nos fuimos al Círculo de Empresarios de Vigo para celebrar los 90 años de Manuel San Juan Medrano. Es mucha la historia posible cuando se cumplen tantos años y, como en su caso, la biografía ha sido tan rica en experiencias. Su vida laboral en la extinta Caja de Ahorros y Monte de Piedad, su matriculación tras jubilarse en Geografía e Historia de la UNED, su presidencia del Círculo Mercantil, su impulso al ajedrez como directivo de la Federación Gallega Sur, con ese Guinnes que merecerías por hacer en 1971 el campeonato de ajedrez para escolares con 924 participantes, sus charlas con las que sigues por ahí … En la imagen veis , de arriba abajo, a Víctor Manuel Martínez, Antón Vidal, Grato Amor, Miguel Cobas, Miguel San Juan, Alejandro Alonso, Pepe Morales, el homenajeado Manuel San Juan y Víctor San Juan.

Cáncer: «En EEUU no me llegaría la casa para pagar»

Pasa con la Sanidad que, a pesar de ser tan buena, más rápidas son con ella las críticas que los elogios, así que doy salida a uno de nuestros lectores, Juan García, a quien yo conocí como presidente de la AA.VV. del Calvario (estuvo como tal unos 29 años) y ha pasado las angustias de un cáncer. Creo que la gente no se acuerda que hace una generación no teníamos Sanidad y hay quien le exige la vida eterna. «Me gustaría que hicieras referencia a mi caso porque creo que es representativo y otros muchos lo van a respaldar. Agradecer a todo el servicio de los profesionales del hospital Álvaro Cunqueiro, pues el jueves me dijo la hematóloga que parece que superé el cáncer y en mi caso a la doctora Leticia Álvarez, que acertó con la medicación, pues era especial al no tener estómago. En realidad todos son especiales, médicos, enfermeras, administración, limpieza, las empleadas de la comida, en fin, si estuviera en USA no me llegaría la casa para pagar, y esto es la realidad que hay en España, y Europa, que nos envidian en todo el mundo, que hay que arreglar muchas cosas, sí, pero cuando te encuentran algo grave la atención es preferente».

Luis Carballo y sus fotos en la galería AF de Pablo Pardo

Conocí y trabajé con Luis Caballo jr en el equipo de Galicia Moda montado por su padre Luis Carballo y establecido en la Gran Via hace muchos años, él cámara en mano para atender con otros como Víctor González los fantásticos trabajos fotográficos con modelos que se lograban en el no menos fantástico estudio que se disponía para ello en la sede. La vida le llevó a residir en Lisboa y con la cámara (aparte de la restauración de moda con su Taberna Moderna) ha desarrollado una trayectoria artística. Atentos porque mañana, jueves, estará en la galería AF de Pablo Pardo (Ecuador 69) de Vigo para presentar su último proyecto artístico, en el que la manipulación de la fotografía arquitectónica se entrelaza con el arte geométrico, creando una “tapicería” de patrones, dimensiones y perspectivas que transcienden las meras imágenes. Se titula Apología del equilibrio y es la culminación de un proyecto que comenzó en 2023.