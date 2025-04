Autismo 2025

Celébrase todos os 2 de abril o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo (DMCA). As persoas con autismo afortunadamente deixaron de ser invisibles. Foron e son as propias persoas afectadas, como é o caso das persoas asperger, as que reivindican que a súa maneira de ser e comportarse forma parte da neurodiversidade, polo que non debemos cuestionar os seus déficits. Steve Silberman, no seu libro 'Una tribu propia. Autismo y asperger: otras maneras de entender el mundo' (2022) (editorial Planeta), comenta: «Cando entendamos o concepto de neurodiversidade, poderemos dar un xiro cultural que cambiará non só a nosa maneira de falar en relación ao autismo, senón o noso modo de concibir a creatividade e unha gama mais ampla de formas da intelixencia humana».

Outra cuestión é que moitas persoas con autismo teñen que convivir con problemas asociados de saúde mental, discapacidade intelectual, epilepsia ou outras alteracións de tipo neurolóxico, polo que precisan mais atención e apoios nas áreas da saúde, educación, accesibilidade, actividades socioculturais e deportivas ou de lecer e tempo libre. Por outra banda, o envellecemento das persoas con autismo, así como o da sociedade en xeral, precisan dun maior coidado e acompañamento.

As persoas con autismo deben e teñen que participar en todas as decisións que lles afectan, formando parte activa da sociedade e da diversidade. O que hoxe denominamos trastorno do espectro do autismo (TEA), xa non podemos consideralo como un modelo médico senón un modelo social. Cadansúa persoa con autismo é única e as súas necesidades tamén o son.

Certamente, o autismo pasou dunha condición rara como era considerado a unha condición común. O(s) autismo(s) acadan actualmente a sorprendente casuística do 1 por 100, con 7 millóns de persoas afectadas en Europa, 470.000 en España, 27.600 en Galicia e 3.000 persoas en Vigo ou A Coruña afectadas dentro do denominado «espectro autista». A proporción de 4 homes por 1 muller, a que se debe? Será porque certos síntomas no caso das mulleres non son considerados propios do autismo ao precisar unha maior expresión de cara a súa valoración? Terían as mulleres unha especie de defensa xenética protectora fronte ao autismo? O que ten acontecido, é que a investigación ten excluído as participantes femininas, reflectindo desproporcionadamente o autismo masculino. As mulleres asperger laméntanse e denuncian de que están dobremente estigmatizadas ser muller e ademais asperger!

Neste Día Mundial de Concienciación do Autismo 2025, reivindicase que a persoa con autismo reciba os coidados específicos e especializados, flexibles, adaptados a cada etapa da súa vida e a cada persoa, con calidade continuada, sen importar a súa situación socioeconómica ou lugar de residencia. Apoios e tratamentos que lles permitan participar socialmente con plenos dereitos de igualdade e liberdade. Faise, polo tanto, necesario acceder a un diagnóstico do autismo o mais cedo posible, no que participen as familias e a análise da contorna, para valorar e orientar a persoa a unha atención temperá, indicándolle a mellor escola posible: especial, inclusiva ou combinada en función das características de cadansúa persoa con autismo.

O autismo en diferentes individuos probablemente ten diferentes causas e etioloxías, e nun só individuo diferentes síntomas poden ter diferentes orixes. O autismo non se pode curar ao tratarse duns déficits que configuran a súa diversidade. O respecto social e o incremento das axudas sustentable por parte de todas as administracións públicas serán esenciais de cara a unha mellor calidade de vida das persoas con autismo e as súas familias.

