1,5 km de tregua en Vigo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en la inauguración de la fachada portuaria / Europa Press

No es por desmerecer la importancia de la obra, pero pocas veces se ha visto semejante despliegue de autoridades (Xunta, ConcelloMinisterio de TransportesPuertosDiputaciónZona Franca...) en Vigo para inaugurar apenas 1,5 km de paseo. Como también pocas veces se ha visto que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde, Abel Caballero, aparquen —queda por ver por cuánto tiempo— el enfrentamiento constante y la crítica para llamarse mutuamente a la colaboración y a la lealtad institucional entre administraciones, por el bien de Vigo y los vigueses. «Colaborar y no discutir es el camino, es lo que la gente quiere y agradece», afirmó Rueda. «Esto [por la senda inaugurada ayer por el Puerto] es una muestra más de lo que podemos hacer cuando cooperamos», remarcó Caballero.

La primera vez que presidente y alcalde enterraron el hacha de guerra fue el pasado mes de junio, en una cumbre de la cual ambos salieron exultantes y con una larga lista de proyectos estratégicos para la ciudad, a priori, desbloqueados. Ese sentimiento se mantuvo durante varias semanas con la creación de mesas de trabajo para abordar obras tan relevantes como los túneles de Beiramar (su ampliación) y Elduayen, la regeneración de la ETEA, las pistas de atletismo de Balaídos o la entrada de Zona Franca en el Ifevi para modernizar el recinto ferial. Pero la tregua poco duró, y lo cierto es que, a día de hoy, todas esas actuaciones de calado están como estaban hace un año: en vía muerta o al ralentí, que para el caso es lo mismo. Al cabo de unos meses, la (no) relación entre Rueda y Caballero volvió a agriarse y el alcalde, en una entrevista en estas páginas, llegó a decir de Rueda que es el peor presidente de la Xunta de la historia, «peor que Feijóo».

Falta de diálogo y proyectos estancados

Sin entrar en detalles de cada proyecto, lo que seguro ha faltado es mano izquierda. El abecé de toda negociación es estar dispuesto a ceder en algunas cuestiones para ganar en otras, sin posiciones maximalistas, desterrando el «aquí mando yo». Vigo tiene todo el derecho a exigir lo que le corresponde como primera ciudad de Galicia y municipio más poblado, y la Xunta tiene que ser consecuente y no obviar esta realidad. No se trata de ser generoso con Vigo, sino justo después de años —y gobiernos— en los que se ha primado a otros territorios. Lo demás es ruido, intereses políticos que solo preocupan a unos pocos y perjudican a la mayoría. Desde luego, castigar a Vigo no ha servido para erosionar el proyecto político de Caballero; todo lo contrario. La unión de las administraciones, en cambio, ha demostrado ser crucial para el desarrollo de la ciudad, con ejemplos como la estación de Vialia, y ahora, aunque a una escala muy inferior, esta senda entre la antigua Barreras y Bouzas.

Xunta y Concello, Rueda y Caballero, deberían volver a sentarse, retomar los proyectos estratégicos para esta urbe, aparcar sus diferencias y objetivos electorales, y trabajar para y por los vigueses, que para eso les han votado. Porque, al final, de eso se trata la política: de gestionar para la gente, no para la galería. Y si la inauguración de apenas 1,5 km de paseo ha servido para escenificar una tregua, que no quede solo en una foto. Vigo necesita hechos, no gestos. Necesita que la Xunta y el Concello entiendan que su cooperación no es una concesión, sino una obligación. Si Rueda y Caballero realmente creen en la colaboración institucional, es hora de demostrarlo con proyectos que avancen, no con promesas que se enquistan.