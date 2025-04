Amancio Prada. 50 anos

O pasado 17 de novembro de 2024 partillamos con Amancio Prada o seu 50 aniversario artístico. Foi no teatro Afundación, abicado preto do recordado Auditorio da Caixa de Aforros —sitos ambos na rúa Marqués de Valladares—, do que recordamos os seus primeiros recitais nesta cidade. Entre canción e canción, Amancio foi debullando pasaxes da súa vida, como cando procedente do seu Bierzo natal se desprazaba a Cambados, vila na que estudou no colexio dos Salesianos ao tempo que foi neno de coro. Coas súas vivencias, o seu canto e un acompañamento instrumental mínimo —apenas zanfona e sobre todo guitarra—, Amancio reviviu os seus comezos, cando chegaba procedente de París, onde gravara o seu primeiro disco, Vida e morte (1974), título dun poema de Darío Xoán Cabana, que incluía naquel seu estreo, para continuar un ano despois con Rosalía de Castro - 1975 -, traballo que deveu en antolóxico co paso do tempo. A seguir, a súa empatía con Galicia continuaría cun disco que podemos considerar pioneiro do posterior movemento de música folk galega: Caravel de caraveles (1976), no que compilaba unha morea de cancións tradicionais, ao igual que no posterior De mar e terra - coplas de tradición oral (1999). Con tal bagaxe quedaba claro que Amancio Prada, contra a tendencia habitual dos cantautores contestatarios, optaba por unha arte máis estética ca social. E na súa faciana máis mística, decantouse polo Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz (1977), nun rexistro único por inusual naquela época. Máis tarde faría súas as Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique (2010).

Nunha das súa moitas visitas a Vigo coñeceu a Álvaro Cunqueiro, a quen lle falaría da musicación de varios poemas seus (en presenza de Víctor Freixanes). O resultado foi A Dama e o Cabaleiro (1987), disco monográfico dedicado ao noso autor. Outros dos moitos poetas recorrentes no seu repertorio son algúns trobadores galaico - portugueses dos séculos XII e XIII, aos que dedicaría o disco Lelia Doura (1980), así como Bécquer, Lorca, Agustín García Calvo ou a reincidente Rosalía, á que volvería na ambiciosa produción Rosas a Rosalía (1997), acompañado de varias colegas súas e máis da Real Filharmonía de Galicia dirixida por Maximino Zumalave. E por suposto, parte do seu repertorio é obra da súa autoría —letra e música—, caso do oratorio Emboscados —1994—, no que despregou toda a súa imaxinación.

Esta dualidade clásico - popular facilita que Amancio Prada sexa un artista presente en acontecementos tan diversos coma o Festival de Poesía do Condado en Mondariz - Balneario, Festival Intercéltico do Morrazo en Moaña, Ciclo de Cámara y Polifonía no Auditorio Nacional en Madrid, Festival de Otoño da mesma cidade cun recital histórico no Teatro Real (1984), ou na Semana de Música Religiosa de Cuenca. Tamén recordamos un seu recital na con catedral da nosa Cidade, acompañado pola Camerata ad Libitum de Ponteareas. Tal é o devir dun artista fiel a si mesmo e ao seu público. Recoñecido coa Medalla Castelao, con premios coma o Celanova, Casa dos Poetas, o da Cultura Galega, o Andaina Senlleira —premios Opinión de música de raíz—, coa Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes… Despois de 50 anos, podemos concluír que Amancio Prada é un clásico, tanto pola súa veteranía como pola súa mentada inclusión nos circuítos propiamente clásicos. Posuidor dun estilo, que no seu razoamento é algo que se ten ou non se ten; se se ten sería unha tontería modificalo, alteralo, que significaría perdelo e perderse como artista; e se non se ten, paréceme que é inútil procuralo. Daquela, a marxe de evolución é moi reducida; cecais se trate de facer sempre o mesmo, pero cada vez mellor, que non é pouco.

Suscríbete para seguir leyendo