Celebración del 96 cumpleaños de Julio Castro, histórico deportista vigués. / Fdv

Julito Castro, a los 96 y tan farruco. Cuando yo era un crío, y de eso hace mucho, venía de vez en cuando a visitar a mi padre un tipo con pinta de deportista y siempre de buen humor. Era Julio Castro (3º por la izda sentado), que cumplió 96 tacos, le veis con un FARO DE VIGO en las manos porque es lo que leyó desde los años 40. ¡Vaya historia la de Julio! Aún hoy le podéis hallar en la piscina del Náutico tres veces por semana, que fue de los primeros jugadores de waterpolo en Vigo y uno de los grandes de la natación! En la entrevista que le hizo su nieto Javier se recuerda que fue campeón de Galicia de ping pong, que en baloncesto quedó campeón de España con el Estudiantes de Vigo, en balonmano jugó de portero, que fue entrenador del baloncesto vigués masculino y femenino y a alguno llevó a Primera… ¡Abrazo, campeón!

En el Cultural de Porriño, hablando de la vida rural

Bien la hubimos, señores, el jueves pasado en el Círculo Cultural de Porriño. Allá fue la periodista y ahora profesora de Literatura Silva Tasende, coruñesa de condición, con su opera prima bajo el brazo, O espírito das maceiras; allá fui yo con ella en afán de presentador de autora y su libro. Allá nos encontramos cálida audiencia entre la que vi, tras recibirnos el presidente Abel Gallego, al escritor Diego Giráldez (ganador del Blancoamor), al concejal del PSOE Diego Alonso, a la pintora Chelo Rodríguez y su «brother» Julio «el de La Cueva», con quien compartí Jesuitas, a Paco Novás y a su amada, padres de la cineasta Janet Novás; a Luis Costas, al inolvidable Paco Quintas que tantas noches me hizo visitar Porriño por su Liceum, a Carlos «Teixo», con el que quedé para un pulso, a los exbateristas Cristóbal y Octavio Barreiro, a Manolo Cabaleiro y Aurora, pareja de elegancia suma, a Fernando do Monte y Pepe Estrada... en fin que, como la novela trata de esos veraneos infantiles que nos trasladan de la vida urbana a la aldea de nuestros mayores, se desató un cálido coloquio salpicado de vivencias que no hubo más remedio que vinificar después en el bar del Círculo, atravesado de porriñeses.

Ambel luce hoy El libro no libro y sus tecnologías

Nuestro «cum laude» en Bellas Artes, Rafael Ambel, granaíno de cuna, criado en Valencia y volcado su saber y enseñar en Vigo hace la intemerata, nos cita hoy a las 19 en el Círculo de Empresarios. A muchas exposiciones hemos asistido de Ambel pero la de hoy es cosa singular no solo porque dará su bendición mi querida y admirada Marián Prego sino porque nos expondrá El libro no libro y sus tecnologías, que yo no acierto a saber qué es pero sé al menos que es un libro de artista titulado Sariñakyse. Le copio a él par ver si nos aclaramos y dice él : «En mis trayectos diarios entre pueblo y ciudad o en viajes al exterior, sea en autobús, coche o caminando, he encontrado innumerables circunstancias que invitan a ser capturadas. Esas escenas las fui archivando digitalmente tras ponerles título e incluso añadir una prosa breve». Por ahí va el asunto que acabará con firma seriada de ejemplares.