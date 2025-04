Construyendo puentes, creando futuro. En positivo

Leo estos días que Prensa Ibérica, grupo al que pertenece FARO DE VIGO y otros importantes periódicos, lanza el Foro del Noroeste en una cumbre que reunirá el próximo 13 de mayo a importantes representantes políticos, económicos y sociales de Galicia, Asturias y Castilla y León encabezados por los presidentes de esta tres comunidades autónomas.

El lema de este encuentro, que tiene vocación de futuro, es «Construyendo puentes, creando futuro». Me gusta mucho la idea tan en positivo para una cumbre de este tipo.

He leído varios artículos y documentos sobre este Foro. Algunos muy completos y atinados como el firmado por Carlos Núñez en FARO DE VIGO en el que reflexiona de una manera amplia y profunda sobre la necesidad de la vertebración macrorregional del Noroeste. Otros, como Juan A. Vázquez exrector de la Universidad de Oviedo dan ideas, diez, para catapultar a Galicia, Asturias y Castilla y León. Otros artículos revisan problemas diversos. Entre ellos, los económicos, la falta o inadecuación de las infraestructuras, en especial las de comunicaciones y en repetidos casos se analiza el envejecimiento de la población del Noroeste. Hay muchas situaciones que estudiar, muchos problemas que resolver y muchas ayudas que pedir.

Pero quedándome con el «construyendo futuro» del lema, me fijo en una de las diez ideas del artículo de Juan A. Vázquez mencionado más arriba: la incorporación de nuevos relatos que no queden solamente en reivindicaciones de deudas pendientes o la invocación de agravios comparativos.

Necesitamos ayudas, es cierto, para ello se ha creado en Europa y en España el concepto de cohesión territorial. Debemos de ser firmes en nuestras reivindicaciones y es seguro que en el Foro se hablará de ello.

Pero en la cohesión no solamente tenemos que pedir. No podemos quedarnos en esa faceta. En algunos aspectos tenemos cosas que podemos dar y con ello equilibrar algo la balanza. Y en ciertos aspectos somos muy fuertes. Les voy a mencionar dos en los que me encuentro cómodo ya que procedo de ellos: la investigación marina y la construcción naval, especialmente la de buques oceanográficos. Y ya ven que no menciono la pesca, aunque también sea mi mundo, ya que es un ámbito más conocido y valorado de tal manera que se le acaba de conceder hace unos días la Medalla de Oro de Vigo a ARVI (Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo) y es mejor que sean ellos mismos los que expliquen lo que son en Europa y el mundo.

En el Noroeste de España, especialmente en Galicia (con más de 2.500 investigadores marinos) y Asturias (en la que, además del centro de Gijón del Instituto Español de Oceanografía y de los centros de estudios del mar del Gobierno asturiano, la Universidad de Oviedo tiene tres másteres en Biología Marina), pero también en Castilla y León (se sorprenderían de la cantidad de másteres y asignaturas sobre biología marina que se imparten en sus universidades) la investigación marina es puntera en España, en Europa y en el mundo.

Somos punteros no solamente por la cantidad, sino por la calidad de la investigación y de nuestros investigadores. En Europa es raro el proyecto de investigación marina de alto nivel que no tenga incorporados varios investigadores del Noroeste español. Como caso concreto, no sé si recordarán las recientes noticias que narraban la presencia simultánea en la Antártida de tres buques de investigación oceanográfica: dos de ellos, además de acoger equipos científicos con presencia mayoritaria de investigadores gallegos y asturianos, tienen su base en Vigo. La investigación marina es una firme fortaleza del Noroeste.

Con respecto a la construcción de buques oceanográficos es cada vez más palpable la supremacía de Asturias y Galicia en España y Europa. Sin olvidar varias empresas de construcción naval y estructuras flotantes de Castilla y León, aunque evidentemente de menor importancia que las de Asturias y Galicia, pero todo suma.

En los últimos años los astilleros de Galicia y Asturias han construido más de cuarenta barcos de investigación marina de primera línea para países tan variados como España, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Perú, Argentina, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudí, Catar, Nueva Zelanda... Asombroso. Y es evidente que eso solamente se consigue con altísima y pionera calidad. Son barcos extremadamente sofisticados con tecnologías de lo último de lo último y con altísimo valor añadido, no solamente en su construcción si no también en su mantenimiento a lo largo de su vida útil.

Debemos dar la enhorabuena a Prensa Ibérica por su importante iniciativa, y en ella debemos ser reivindicativos y realistas pero también optimistas, tendamos puentes, creemos futuro. Tenemos muchos problemas, necesitamos mucha reflexión y muchas ayudas para mejorar y converger con las zonas de España y de Europa más desarrolladas. Pero seamos conscientes también de nuestras fortalezas y de que tenemos cosas que ofrecer. Con modestia, sin triunfalismos, pero exhibámoslas.

*Alberto González-Garcés Santiso es miembro del Instituto de Estudios Vigueses

