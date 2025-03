La nueva serie viral de Netflix

Escuché hace años en YouTube una conferencia sobre el arte de perdonar. No he tratado de buscarla de nuevo porque me gusta tal y como la guardé en mi cabeza. Seguro que memoricé mal algunas palabras o las habré adaptado a lo que me viene bien decir o hacer en cada momento, pero incluso en su versión deformada entiendo por qué no la olvidé.

En mi recuerdo el conferenciante se preguntaba quién debía dar el primer paso en un enfado. «El que más quiere, el que mejor sabe querer», contestaba. Porque acercarte primero es una manera de hacerle ver al otro que si no le tienes, te falta algo, que si no vuelve, tú también sales perdiendo. Porque si no le perdonas, de alguna manera le quitas el espacio para vivir. Como si le estuvieras diciendo: no te apruebo, no cabes.

Y cuando perdonas muchas veces y gritas basta, ya no te perdono más, lo que en realidad le dices es que nunca le has querido por sí mismo, que sólo has querido de él lo que has estado dispuesto a aceptar, nada más. Y eso no es querer. Quien perdona no exige nada a cambio, ni siquiera que al otro le duela lo que ha hecho, ni siquiera que su intención fuera buena. Porque sólo donde el castigo no cubre la pérdida es donde tiene espacio el perdón.

Y todo esto fue lo que recordé viendo la última serie viral de Netflix: Adolescencia. Miniserie de cuatro capítulos sobre una chica asesinada, aparentemente, por un chaval de trece años de su misma clase. Cada episodio se filmó en una única toma ininterrumpida y cada uno de ellos te conmueve y te desgarra. Es un drama silenciosamente devastador en el que todo el rato piensas en tus hijos y en ti. En el tiempo que pasas escondido en tu trabajo, en las veces que miras hacia otra parte, en sus puertas cerradas durante horas. En tu debate diario sobre si entrar y preguntarles o mantenerte al margen y darles espacio.

Supongo que los críticos dirán que la serie habla de las malas decisiones, de padres que están poco atentos, de las redes sociales, del dolor de las preguntas sin respuesta. De la culpa. Sin embargo, para mí todo su plano secuencia trata sobre hacerlo aún mejor, sobre perdonar primero.