Ela puido defenderse

Disque Beatriz Lijó Gesteira puido defenderse...

Quen era esta nai de Baiona que nos conmocionou co seu asasinato a mans do pai dos seus fillos? Pois unha máis coas que un día si e outro tamén nos obsequia o feroz patriarcado no que vivimos as mulleres.

Pero se este asasinato séguenos a conmocionar, a defensa que se está a facer do asasino confeso indígnanos unha vez máis pois, segundo a defensa, a culpa foi da vítima xa que, disque, Beatriz puido defenderse e non o fixo. A quen se lle ocorre non andar armada polo menos coma o asasino, con coitelo e macheta.

Ademáis, tamén disque, non a asasinou con premeditación e aleivosía dado que non é un profesional do crime nin se adica a matar, estando a cousa tan clara para a defensa como que a impericia do asasino levouno a ter que atacala varias veces posto que non era quen de atinar con macheta e coitelo; por riba non soportaba que se movese. Isto di a defensa e fica tan tranquila.

Tristes ironías aparte, hai defensas que nos levan a outras épocas non tan lonxanas onde o feito de non defendernos era un atenuante para o agresor.

Sorte tiveron os fillos de que non empezase por eles, cuestión esta bastante habitual e da que se empeza a xulgar afortunadamente como violencia vicaria.

Neste desgraciado caso, o asasino procurou que os fillos de 6 e 9 anos fosen testemuñas para así inflixir á nai un maior sofremento. Esta clara premeditacion abonda para ser considerada como violencia vicaria pois, estarán conmigo, que a morte en vida tamén existe e asistir ao asasinato con tal ensañamento da sua nai nunca o van superar.

Pregúntome que lle pasou á defensa para facer estes aberrantes argumentos. Non me cabe a menor dúbida que hoxe calquera que lea estos argumentos publicados no FARO vai arrepiar e unha vez máis a indignación cidadá e da familia non terá limites.

O xurado vai ter a oportunidade de ler e escoitar as razóns da defensa do asasino. Sabemos que pode dicir as barbaridades que lle pete pero todo ten un límite ético.

