El problema sigue ahí

Fran Beltrán: «No me gustaría llegar al último año de contrato sin renovar»

Voy a contarles una pequeña aventura. Hace años un compañero del periódico me contó que iba por la calle detrás de Antonio Chaves mientras este le decía a alguien por teléfono: “No nos queda más remedio que pagar los ocho millones… y hay que hacerlo ya”. El entonces director general del Celta (no se llevaba lo de CEO o director corporativo) no dijo el nombre del futbolista al que se refería. Tratamos de enterarnos, pero tuvimos que esperar dos días para saber que el jugador en cuestión era Fran Beltrán. Hoy el menudo mediocentro de Seseña va camino de lograr lo impensable: convertirse en el jugador que más partidos ha jugado con el Celta. Iago Aspas batirá ese récord dentro de unos meses, pero Beltrán es una seria amenaza si estira su estancia en Vigo. Esta semana hablamos con él y es interesante leer las cosas que cuenta sobre su futuro y sobre Claudio.

El Porriño llega a las puertas del cielo

El Porriño ya está donde casi nadie le esperaba. El sábado consiguieron la clasificación para la final de la EHF European Cup. Una forma grandiosa de celebrar su estreno continental y en el mes de mayo (segundo y tercer fin de semana) tratarán de conseguir el primer título europeo del balonmano gallego. La suya es una de las grandes historias que el deporte de nuestra tierra nos ha regalado en los últimos años. Porriño es ejemplo de gestión responsable, de trabajo silencioso y eficiente. Un proyecto construido con los recursos justos pero donde han aprendido a sacar provecho de cada euro. Una buena generación de jugadoras (dirigidas de forma extraordinaria por Isma Martínez) han decidido hacerse un gran regalo antes de que las leyes del mercado las separe dentro de unos meses. Solo les falta por saltar el último y más difícil muro, pero ahí están cogiendo carrerilla…

La derrota del “lechero”

El próximo domingo nos toca ración de “pedruscos” (en casa ya hemos adaptado los horarios al recorrido). Llega el Tour de Flandes que es una de esas cosas que (temo) dentro de un tiempo lamentaré no haber vivido en directo. Una carrera que simboliza a un pueblo, el flamenco, que cuida, protege y disfruta de uno de sus mayores patrimonios culturales. Y con esa excusa recordamos en las historias irrepetibles lo sucedido en la edición de 1975, hace cincuenta años, cuando Frans Verbeeck -a quien apodaban “el lechero”- estuvo más cerca que nunca de lograr la victoria que le quitaba el sueño desde niño. Es una historia triste, pero llena de orgullo. Nuestra especialidad.

Me voy. Por lo visto esta noche el Celta consigue la permanencia si gana a Las Palmas. Es lo que dice el discurso oficialista que a mí, sinceramente, me pone un poco de mal humor. A esto de abrazar la doctrina del “perfil bajo” como un mantra enfermizo nunca le he visto el sentido. Treinta y nueve puntos sin entrar en abril y andamos con la historia de la permanencia a vueltas…de no creer.

