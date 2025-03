La guerra con Portugal

En la historiografía de todas partes y concretamente la de Ourense, hay tradición de recopilar datos y notas de objetivo interés histórico para deleite de curiosos e información de investigadores que con ellas pueden enriquecer sus trabajos. Son datos breves y puntuales que por sí mismos no tienen demasiada entidad para elaborar con ellos una monografía o un elaborado trabajo.

Los que ofrecemos en esta ocasión proceden casi todos ellos de diversa documentación del archivo histórico diocesano de Ourense, y por tanto se refieren a personas, edificios costumbres o hechos relacionados con el espacio territorial de la provincia y de la diócesis auriense.

No han sido buscados de modo directo sino recopilados en el transcurso de la catalogación de los fondos del archivo. Los ofrecemos ordenados geográficamente para facilitar el uso de tantos investigadores locales interesados en noticias de sus localidades.

Se trata de hechos curiosos o de aportaciones inéditas que al menos a nosotros nos han parecido interesantes.

ALLARIZ. 1928. Capilla de San Isidro

En 1928 se procedió a la venta del solar y piedra de la arruinada Capilla de San Isidro, situada a la entrada de la villa y que había pertenecido a la extinguida Hermandad de Sacerdotes de San Lorenzo.

Fueron postores Don Perfecto Martínez cura de San Torcuato y el alcalde de la villa Don Aturo Seijas en quien se remató el 24 de junio. El cantero José María Fernández había estimado su valor en 250 pesetas y se adjudicó en 405.

(AHDOURENSE 06523/113)

BAÑOS DE MOLGAS. 1729 . Molinos

1729. Dado el interés etnográfico de los molinos, resaltamos el pedimento presentado por Don Antonio Sotomayor, abad de San Esteban de Ambía contra Antonio Núñez por el impago de la renta de unos molinos que antes de 1700 había adquirido su madre por compra, dos ruedas de molino con su casa y dos canales de pesca en el río Arroya término de la villa de Baños y bajo el puente de ella. También señala que «desperfectándose posteriormente dichos molinos con varias crecidas y aluviones que sobrevinieron los reparó y puso corrientes».

(AHDOURENSE 00309/17)

BERREDO, Santa Baia. 1878. Fábrica de curtidos

D. Ricardo Rodríguez Marquina, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, abogado informa que con permiso episcopal construyó una capilla pública en una casa de labranza y fábrica de curtidos de su propiedad sita entre Santa Baia de Bereredo y San Munio de Veiga, solicita ahora, en 1878, permiso para que se bendiga, poder celebrar en ella la Santa Misa, a lo cual se accede por estar debidamente preparada y dotada de los convenientes objetos y ornamentos de culto.

(AHDOURENSE 6106/06)

CELANOVA 1789. MARZO, 12. Mortaja doble

En el testamento que hace Juan Miguel del Campo vecino de Celanova, manda que se le amortaje con los hábitos de San Benito y de San Francisco, esta dualidad de mortaja es curiosa, explicable por la importancia del monasterio en cuya Iglesia manda sepultarse y por la popularidad de la orden franciscana.

(AHDOURENSE 2521/1)

CHAGUAZOSO. 1710. Muerto de la guerra con Portugal

Acuerdo sobre las diferencias por los derechos parroquiales del entierro de Diego González, muerto por los portugueses en término de Manzalvos y vecino de Chaguazoso donde se enterró.

Se dice que “el día 26 de agosto de 1710 se halló muerto en el término de dicho anejo (Manzalvos, anejo de Villavieja) de un choque de la Guerra con portugueses enemigos, a Diego González, vecino que era de Chaguazoso)

(AHDOURENSE 297/21)

COLES. 1730. Casa de la Dignidad de Bubal y Capilla

De 1730 es el Inventario de bienes y asuntos judiciales de su herencia de Don Juan Antonio Fernández de Prado, arcediano de Bubal, dignidad de la Catedral de Ourense que falleció sin testamento. Por este extenso documento conocemos que el citado arcedianato tenía una casa en Cenlle y que enfrente de la cual el citado Don Antonio había construido una capilla de la que no he visto otras noticias y que actualmente no se conserva. Es esta la referencia. «Y luego se pasó a una capilla nueva que se halla en frente la casa, que el difunto se dijo hizo de su cuenta de la que entregó una llave grande de golpe, Francisco Pérez, criado de casa y en ella se halló un cuadro de Nuestra Señora con su marco dorado, una cruz pequeña de Caravaca mediana, un frontal nuevo de lienzo pintado, una mesa de manteles de alamanizco buena, dos vinajeras de vidrio, una campana nueva encima de la puerta de dicha capilla en su campanario y no se halló otra cosa» (fol 14 vº).

En la casa de Ourense tenía algún cuadro y libros. «Un cuadro de Santo Domingo, otro de Nuestra Señora de los Dolores, otro de San Juan Bautista, otro con la efigie de Cristo, todos sin marcos, en sus tablas, pintura de Francia, otro de Nuestra Señora de la Merced» (folio 10 vº).

«Dos breviarios de cuerpo entero pequeños, un libro de la historia de Orense nuevo, otro libro nuevo de cuartilla de la Merced de María coronada; otro libro de medio pliego intitulado, Libro sexto de la Historia pontificial; otro de cuartilla nuevo intitulado Invención y milagros del célebre Santuario de Nuestra Señora de la Barca, otro del mismo cuerpo viejo intitulado Reinas y Señoras; otro del mismo cuerpo más viejo intitulado Heráclito Demócrito, de la Nobleza; otro más pequeño intitulado Prontuario de materias; un cuadernillo de rezo de santos nuevos; un librito pequeño intitulado El nuevo testamento de la Ley Evangélica; otro del mismo cuerpo intitulado preparación de la misa, otro de la novena de San Vicente Ferrer». (folio 11 rº)

(AHDOURENSE 00309/07)

LAMAS, Santa María. 1742. Romería de San Bartolomé

Sabemos por la petición que en este año hizo al Vicario General del Obispado, Don Jacinto Godoy y Salgado juez y justicia ordinario de la jurisdicción de Castro Cavadoso, del señorío del marques de Rivadavia contra el abad de Lamas Don Antonio de Barcia y Ramirez, que en esta parroquia se celebrara una romería el día de San Bartolomé. Romería que el Abad quiere cambiar de sitio yendo contra los derechos señoriales. En la denuncia se dice que los jueces estaban en la quieta costumbre de «en la romería de San Bartolomé que se celebra el día 24 de agosto en la feligresía de Santa María de Lamas de dicha jurisdicción y en campo junto a la Iglesia de ella cobrar y percibir de cada cesto de fruta que a ella concurre dos cuartos en especie de la misma fruta y de cada cesto de quesos y empanadas una pieza por razón de asiento y regalía que de ello tiene el Excmo., Sr. Conde de Rivadavia dueño de dicha jurisdicción como también dar el precio a las pipas de vino que concurran a dicha romería según su cualidad, estorbar y remediar algunas disensiones que en ella subceden como se ofreció el año próximo pasado 1741».

(AHDOURENSE 450/13)

LEIRO. 1812 Pavías del Ribeiro

1812 agosto 28.

Carta de José Fernández a Don Manuel González Esteban, Regidor ¿en el Ayuntamiento de Ourense.

Leiro agosto 28 de 1812.

Muy Señor mío y mi Dueño. Con el dador remito a V.Md. doscientos y cuarterón pavías de este Rivero, que quisiera fueran de mejor gusto pero se quedaron pequeñas por haber tomado muchas los árboles, de modo que no hay cosa buena.

Con esta ocasión repito mi afecto, y siempre lo seré de V Md por los singulares favores que me dispensa, deseando por lo mismo manifestárselos este seguro servidor QBSM. José Fernández

(AHDOURENSE 2235/36)

