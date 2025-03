Ni luz, ni taquígrafos, ni credibilidad

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol / Rodrigo Jimenez

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenía la oportunidad de aplicar «luz y taquígrafos», como predicó el propio Rafael Louzán en estas páginas, y de corregir las irregularidades de un proceso viciado y corrupto. Sin embargo, ha preferido cerrar en falso el escándalo de las sedes del Mundial con una cabeza de turco: María Tato, mánager de la candidatura, la misma que afirmó: «Vamos a meter valores hasta que nos cuadre», es decir, hasta que Vigo se cayese de la lista, como finalmente ocurrió.

Pero lo peor no es solo eso. En la RFEF, todos se presentan como víctimas: la propia Tato («No quiero ser diana de nada, se han dicho muchas mentiras»), Fernando Sanz («Me siento una víctima»), Jorge Mowinckel («¿Tiene tren A Coruña? ¿Sí, no? Pues ponle un 10»)… incluso Louzán. Pero solo hay una víctima real: Vigo.

Si el proceso fue tan pulcro y sin amaños, como ahora tienen la desfachatez de afirmar los directivos de la RFEF a pesar de todo lo que ha salido a la luz en la última semana, ¿por qué ninguno de los tres responsables del Mundial —Sanz, Mowinckel y Tato— sigue en la Federación? Si no hubo irregularidades, ¿por qué no muestran las puntuaciones detalladas de cada estadio en cada factor y subfactor, sino solo la clasificación final? Y si no hubo mala fe ni intención de borrar a Vigo del mapa, ¿por qué la RFEF insiste en que el proceso de selección culminó seis meses antes de la elección de Louzán como presidente, intentando eximirlo de toda responsabilidad?

María Tato y Rafael Louzán a su llegada a la presentación de Vigo como candidata al Mundial 2030. / Alba Villar

Si creen que los vigueses van a dar carpetazo al asunto con un chivo expiatorio y excusas vacías, es que no los conocen ni conocen su historia.

La reputación de la Federación

La Federación ya tenía credibilidad cero y en esta nueva etapa no ha hecho nada para mejorarla. En el último año ha dado cuatro explicaciones diferentes para justificar la exclusión de Balaídos de la que debería ser su segunda cita mundialista. Primero, que flaqueaba el esquema de financiación, cuando Vigo, como todo el mundo sabe, goza de una salud financiera envidiable, muy superior a la de otras sedes. Luego, que era un problema de sostenibilidad, porque el estadio está prácticamente terminado y habría que reformar Tribuna… ¿Perdón? ¿Es más sostenible reformar una grada que construir un estadio desde cero o reformarlo completamente? Después, que Balaídos no cumplía con el aforo exigido por la FIFA, otra mentira, ya que el anteproyecto presentado por el Concello con la reforma de Tribuna alcanzaba los 55.000 asientos. Y finalmente, que le penalizaba tener que hacer obras, a diferencia de Anoeta, que ya estaba listo. Entonces, si a Vigo se le penaliza por reformar una grada, ¿cómo es posible que se hayan elegido estadios que deben construirse desde cero o ser reformados por completo? Excusas. Nadie se las cree.

Casualidades del destino, el escándalo explota justo en la semana en que los vigueses conmemoran la Reconquista de su ciudad frente a las tropas napoleónicas. La RFEF ha intentado barrer el escándalo bajo la alfombra con explicaciones incoherentes y un sacrificio conveniente, pero la verdad sigue en pie: incómoda e imposible de ocultar. Si creen que con un gesto superficial apagarán la indignación de una ciudad que siempre ha luchado por lo suyo, es que no han entendido nada. Las promesas ahora de que trabajarán para que Vigo sea sede del Mundial, que la última palabra la tiene la FIFA, resultan difíciles de creer, aunque de ser así al final solo se demostrará lo que ya sabemos: que Balaídos siempre ha merecido ser un estadio mundialista.