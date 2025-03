Aquellos jueces estrella

Durante un tiempo hizo fortuna entre nosotros la figura de los “jueces estrella”, apelativo con el que se nombraba a aquellos a quienes correspondía la instrucción de asuntos de especial envergadura y conmoción mediática. Eran estrellas rutilantes en una galaxia judicial gris y burocrática, de rutina plana y expedientes del montón.

En contra de lo que algunos han dicho, no creo que aquel estrellato fuese realmente buscado por los jueces afectados. Era el caso el que hacía al juez y no a la inversa. Pero aquella luz no era, en verdad, luz propia, sino mero reflejo refulgente de los focos y los flashes que se encendían y proyectaban a su paso, mientras, de forma decidida y ligera, subían y bajaban, y volvían de nuevo a subir y otra vez a bajar las escaleras de la Audiencia Nacional, en una suerte de alegoría televisiva de un Sísifo que luchaba, pertinaz y sin descanso, contra el mal.

Fue el momento en que los ciudadanos empezaron a conocer a los jueces por sus nombres. La aparición de aquella nueva constelación judicial sacó la figura del juez a la calle, a las páginas de los periódicos (en alguna ocasión, incluso a las del papel couché), al conocimiento de los ciudadanos, que los percibían con un cierto halo de justicieros de capa togada, a lomos de una Babieca de enjuiciamiento criminal, sin saber que no es ese, precisamente, el papel del juez. Era la imagen de un poder por encima del poder, el económico o el político. Un luchador del bien contra el mal encarnado en las garras asesinas del terrorismo o en las arcas insaciables del narcotráfico.

Algo nuevo en una, hasta entonces, justicia de menesterosos y marginales. Las mismas acciones o decisiones judiciales referidas a otros imputados sin relevancia social, no se acompañaban de estruendo mediático. No era lo mismo acordar la prisión provisional de un banquero distinguido o de un político destacado que aplicar igual medida a un empleado de banca de mano larga y distractora, por ejemplo.

Esta rapiña provinciana no iba más allá de una reseña en el rincón de sucesos del periódico local respectivo y el juez permanecía anónimo tras la densa niebla burocrática. Pero los asuntos del “juez estrella” provocaban ríos de tinta y titulares en los periódicos y aperturas de telediario y suculentas tertulias. Hallado tan rico filón, se descubre a la par la tan rentable “pena de telediario”, estadio procesal-televisivo de “prebanquillo” de tan devastadores efectos y tan útil para la codicia política de buitres que ya de lejos atisban lo que es o puede ser carnaza.

Diríase, sin embargo, que hoy la figura del “juez estrella” ha perdido aquel fulgor de antaño. Y no es que no haya causas seguidas contra personas relevantes: el Fiscal General del Estado, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, un exministro otrora encumbrado en las cimas y mieles del poder, etc. Pero lo cierto es que los jueces que los investigan, aun siendo centro de atención de los medios, carecen del esplendor de los viejos “jueces estrella”, tal vez porque, dentro de la taxonomía del colectivo judicial, dejó de ser novedad y se ha perdido el impacto de la primicia, o acaso porque nos hemos habituado a la noticia diaria de imputados de lujo, “investigados estrella”, o porque, en fin, se apagó el que fuera “juez estrella” por excelencia que, según mentideros de la villa y corte, tantos celos y recelos profesionales suscitaba; quede para los sociólogos el análisis de tal ocaso.

En lo que a mí concierne, nunca me interesó ni deslumbró ese tipo de astro fugaz, de efímera presencia en el firmamento judicial, cuya vacilante estela se diluye en la oscuridad al instante de su paso, viaje a lo desconocido. Siempre fui consciente de que el verdadero esplendor solo era propio de estrellas genuinas que brillaron con luz propia, sin prensa, ni focos, ni candilejas, hombres que dejaron huella en el mundo del Derecho, jueces que incluso marcaron hitos fundamentales en la historia de su país.

Jueces que en la aplicación del Derecho entendieron su compromiso con la justicia, la democracia y la dignidad humana, a la par que acertaron a desarrollar los mandatos implícitos contenidos en la Constitución de su país. Estoy pensando, por ejemplo, en los jueces norteamericanos de los siglos XIX y principios del XX (Marshall, Kent, Holmes, Cardozo…). Pero esa es otra historia de la que, tal vez, hablaremos otro día.

