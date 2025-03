Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam, fato profugus, Laviniaque uenit Litora...

Con certeza, han de ser moitos os lectores/as que recoñezan os versos espléndidos —«Canto as armas e ese home que, desde Troia e fuxindo do fado, chegou o primeiro aos litorais lavinios»— cos que dá comezo a imperecedeira Eneida que Virxilio compuxo aló polo século I a.C. A Eneida, unha obra que o grande Augusto lle fora encargar para maior gloria dos dominios que el mesmo rexía: isto é, o Imperio Romano. Ou vale dicir, a primeira Europa que se foi entender a si mesma como tal.

Moitos heroes; moitas batallas; moitos emperadores —ou aínda aspirantes a dito poderío_; moitos poetas e artistas pasaron desde semellante xeira... Queda alguén entre nós —quero dicir: alguén con mando en praza— que se poida reclamar agora mesmo como digno descendente dos antergos?

«Meu sarxento: e para que vale aprendermos a disparar un fusil cando vivimos na época dos mísiles? Ademais, con quen vai ter unha guerra España?» Na miña acordanza, viña ser murciano aquel rapaz a preguntarlle ao seu superior pola posibilidade/imposibilidade dun conflicto cando apenas viñamos de esquivar aqueloutro que nos fora ameazar desde as areas ardentes do Sahara. Fagan memoria Vdes: marcha verde, novembro de 1975, Francisco Franco nas derradeiras horas. «Muchacho —respondeulle, daquela, o mílite suboficial— Has de saber unha cousa que todo soldado ten de coñecer si ou tamén: o inimigo é imprevisible!»

Saiban disimular a, un tanto surrealista, mestura entre a mellor literatura clásica e esoutra narrativa de carácter popular. Mais é o caso de que algo —bastante, dabondo— surrealista si que nos cabe neste país de países e etc, cando se veñen debater temáticas referidas á defensa do territorio e, en consecuencia, á necesidade —Si vis pacem, para bellum— de estarmos preparados diante dunha continxencia semellante. «¿Es el enemigo? Que se ponga», (o xenial) Gila dixit.

Podería acudir o cronista a edulcorantes, anestesias e sacarinas varias. Pero é o caso de que non falta, nin moito menos, entre nós quen interprete que se, desde o outro lado do Estreito, pretenden algunha vez entrar á forza viva en Ceuta e Melilla, os tales estarían no seu pleno dereito, toda vez que se trata de «dúas colonias», restos dun pasado «inasumible» e «regado de masacres». Xa postos, tampouco cabería debatermos sequera polas Canarias ou Granada: ao cabo, os invasores virían restituír algo así como a «nación guanche» e mais os «fastos nazarís». En fin, está claro que non parariamos de correr até retornarmos a Covadonga e que a Santina nos valla!

Xa non quedan patriotas, entón? A ver: eles adoitan identificarse como tales: pulseiras, polos caros..., gorras e gadgets pijos en amarelo e vermello arreo. Agora ben; antes que verteren o sangue loitando contra un inimigo exterior, o seu afán vén resultar, moito mellor, practicaren o tiro ao branco con toda clase de «rojos, separatistas, feministas... wokes de diversa especie» que se lles poñan por diante. E é que tendo a Abel ao lado, para que procurar outra clase de vítimas?

E non; non pintan mellores, asemade, as cousas alén Pirineos. Con raras excepcións, os nosos aliados miran de esguello -cando non con absoluto escepticismo- a posibilidade de se defenderen a si mesmos: «Unha compañía española, daquela, integrada nun batallón francés que, á súa vez, fai formar parte dun rexemento polaco e dunha brigada alemá, comandada por un xeneral italiano?». Nin sequera a sibila Von der Leyen parece quen de conmover a friaxe hedonista dos corazóns. E porén...

A ver; aquel 7 de outubro de 1571, 7000 españois, outros 7000 alemáns, 5000 italianos, miles de gregos... foron enfrontarse, victoriosos, cun exército similar artellado polo Imperio Otomán. Tratouse da «más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros», de acordo coa sentenza de alguén —novelista, dramaturgo..., soldado— que, malia estar doente e «con calentura», foi participar nela. Atendía por Cervantes, Miguel de Cervantes. Acontece que nin el mesmo nin ningún outro anotou, no entanto, que houbese norteamericanos en Lepanto.

