El punto y aparte de Martín Blanco

De pié y de izquierda a derecha, Eladio Santos, Antonio Parrado, Javier Filgueira, Manuel Paradela, Martín Blanco, Jorge Nogueira y Guillermo Prado. Agachados, Andrés González y Modesto Vázquez. / Fdv

¿Cómo no van a tener esa cara de dicha si acababan de entregarse en el Restaurante A Cozinha Velha de Ponte de Lima a un excelente leitao? ¿Cómo no si todos menos uno son excompis de Abanca y gozan ya del dolce far niente de la jubilación y se reunieron ante el sagrado altar de la cocina para celebrar la marcha de esta entidad de su excompañero, Martín Blanco? De pié y de izquierda a derecha, Eladio Santos, Antonio Parrado, Javier Filgueira, Manuel Paradela, Martín Blanco, Jorge Nogueira y Guillermo Prado. Agachados, Andrés González y Modesto Vázquez.

Antón Reixa se acerca a la danza con «Cicatriz»

Admirable nuestro vigués Antón Reixa, que el viernes y sábado va a participar no sé de qué modo exactamente pero en el mundo de la danza con el estreno de «Cicatriz». Será en Santiago en la sala que lleva el nombre de otro vigués, Coppini, de la SGAE. Es la primera coproducción de danza inclusiva del Centro Coreográfico Gallego, y escenifican un texto poético del mismo Reixa. Recordemos que Antón sufrió hace unos años un accidente que, a pesar de que está igual de donoso, dejó huellas en su cuerpo e imagino yo que no le será nada cómodo dar unos pasos en escena con la bailarina Kirenia M. Acosta. Una fusión de danza y poesía que explora el deseo como motor vital. Casi nada este Reixa, que a sus 67 tacos y con una discapacidad física del 65% producto del accidente, se acercará por primera vez al mundo de la danza. Dice él: «Pregúntome, con fascinación, como escribirá o poeta despois de ter bailado a súa poesía. Como se transformarán os seus versos tras habitar as palabras co corpo, tras bailalas, tras descubrir que moverse no seu propio texto é outra forma de versar a vida».

Antón Reixa y la coreógrafa Kirenia M. Acosta / Efe

Classpaper, revista de lujo, y los astilleros Lagos de Vigo

Me encuentro por azar con la revista Classpaper, una revista muy especial, selecta en fondo y forma, que cuesta 90 euros y se edita solo en papel. Si hablo de ella es porque me encontré en sus páginas un magnífico reportaje poblado de buenas fotos firmado por la viguesa Ana Montenegro, experta en periodismo económico, sobre los astilleros vigueses Lagos, que cumplen 110 años y se dedican especialmente a la restauración de embarcaciones clásicas de madera, con más de 500 de fabricación en su historial. Recuerdo que al hijo de su fundador, Alfredo Lagos, un tipo muy interesante de vida muy rica al que ha sucedido la tercera generación, Alfredo y Alberto Lagos, le hice sus memorias para este periódico. ¡Qué interesante historia y qué bien construida cuenta Montenegro, desde que llevaban los barcos al mar en carros de bueyes! ¡Y qué sorprendente por lo lujosa revista de papel en tiempos en que todo es digital!