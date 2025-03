Decir adiós

Newsletter de economía por la redactora jefa Lara Graña / FDV

Tengo la costumbre –o la manía o el vicio—de ir pensando el contenido de esta newsletter un día o un par de días antes de ponerme frente a esta plantilla en blanco. Para según qué cosas soy absurdamente metódica: repaso todas las mañanas, en el trabajo, los mismos boletines, avisos bursátiles, periódicos de España y el extranjero (Namibia y Argentina no fallan) o instituciones de las que espero algún informe. Qué le vamos a hacer, ya no voy a cambiar.

Y para hoy había pensado en hablarte algo más en detalle de este proyecto en el que trabajará Armón en Vigo –tiene toda la razón María José de Pazo sobre la necesidad perentoria de renovar flota con respaldo de fondos públicos—, lo muchísimo que disfruté y aprendí escribiendo sobre Sam Nujoma o la entrevista de Julio Pérez con la conselleira de Economía e Industria.

Porque confiaba, creo que también por costumbre, en que hasta mañana no tendría noticias definitivas de Atunlo. Como te dije hace un par de semanas, solo volveríamos a abordar el proceso de negociación de esta pesquera si había alguna novedad relevante que contar con el único ánimo de dejarles trabajar. Se agotó el tiempo de las conversaciones y, con él, también el de la propia compañía, como hemos avanzado este mediodía en nuestra edición digital.

Tiempo habrá para las conclusiones definitivas. Pero eso no quita que me asolen las preguntas. ¿Cuánto tiempo puede funcionar una empresa que, como Atunlo, genera márgenes de beneficios del 0,47% sin tomar medidas, esperando a-saber-qué para mejorar estas ratios? ¿Asumimos ya oficialmente y sin alzar la voz que hemos pasado a depender del atún chino para nuestras conservas? ¿Qué va a pasar con la plantilla de la zona de Arousa, comarca que no ha hecho más que absorber golpes en su tejido industrial? ¿Podrá el juzgado conducir la liquidación con agilidad para evitar un deterioro de los activos y aspirar a localizar un comprador? ¿Cuánto cuesta echar por tierra un proyecto de estas dimensiones, con tanta gente afectada? ¿Lo suficiente?

Mis dos últimas liquidaciones importantes –como periodista, las fiscales las llevo al día—fueron las de Factorías Vulcano e Hijos de J. Barreras. Y lo digo por la última de las preguntas que acabo de lanzar al aire.

Había pensado ya en escribir que acabo de cumplir 13 años en FARO DE VIGO. Sin ánimo de un autopanegírico, desde luego; quería agradecer, porque ha sido una expedición increíble. Ahí queda dicho.

Feliz semana.