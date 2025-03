Neoclericalismo

As hemerotecas lembran de vez en cando os numerosos casos de falsificación de currículos académicos por parte de reputados políticos de distintas formacións (Luís Roldán, Juan Manuel Bonilla, Pilar Rahola, Miguel Gutiérrez, Elena Valenciano, etc.). Todos teñen en común que ocuparon cargos políticos importantes como deputados ou altos cargos da administración e, outra coincidencia máis, todos alegan unha titulación ou un grado universitario.

Lembremos ao ministro de Interior José Luis Corcuera (1988-1993), mestre industrial, constantemente descualificado como «obreiro electricista». A coincidencia destes dous factores ten necesariamente que facernos reflexionar sobre a íntima relación que se establece actualmente entre o poder e a Universidade que non é máis que a continuación que historicamente se ten establecido de maneira permanente.

Os mosteiros medievais, gardadores do saber bíblico, foron durante moitos anos os encargados de formar a elite administrativa das monarquías europeas. Pero a partir do denominado outono da Idade Media (s. XV), o propio Estado non quere depender do clero como provedor de persoal cualificado e inaugura as súas propias fábricas de empregados ilustres que nos conducen na actualidade a unha especie de nova clerecía, ese saber orgullosos da cultura monacal, cantada mediante a monotonía da «cuadernavía»: Mester traigo fermoso, non es de joglaría,/mester es sin pecado, ca es de clerecía;/fablar curso rimado por la cuaderna vía,/a sílabas contadas, ca es gran maestría.

A cultura monacal do século XIII presentábase así fachendosa do seu prestixio negando validez á cultura oral predominante e popular. Malia que houbo intentos revolucionarios de romper esta simbiose histórica entre universidade e poder, como por exemplo as Academias renacentistas ou mesmo a imprenta como democratizadora do coñecemento, chegamos ao século XIX e primeiros anos do XX e o «rexeneracionista» Joaquín Costa xa proclamaba que o patriotismo non necesitaba soldados nin valentía, reclamaba «aos que saben» para que guíen e ensinen ao pobo.

Foi así como se foi creando unha «tribo dominante» de universitarios que se reservan a prerrogativa de emitir informes técnicos e científicos que se encargan por parte do poder para autorizar determinadas industrias conflitivas. Están asinados por «científicos» que non sempre ou case nunca valoran as razóns dos habitantes da comarca e as súas tradicións.

Todo queda encauzado —vai polo de Altri— nos criterios científicos ata tal punto que o que antes, no século XIX, eran compañeiros de armas, agora son compañeiros de banco nos estudos, tal como demostrou o aznarismo, que elevou aos seus condiscípulos aos máis altos cargos da administración e do Estado.

A pertenza a círculos universitarios é a vía de ascenso que noutra época foron as ordes sagradas e as loxias masónicas que buscaban o progreso da humanidade. Agora as loxias fórmanse nos centros de estudo e investigación preparadas para «trepar» ao poder.

Esta relación fraudulenta da universidade co poder político estase a converter nunha especie de novo clericalismo: da mesma maneira que xesuítas dominicos e franciscos se repartían funcións e xurisdicións, actualmente avogados, economistas, historiadores e filólogos teñen entrada nas grandes pirámides do poder. Pero o resultado final é catastrófico: renunciamos aos nosos dereitos como usuarios para delegar en economistas, lingüistas e historiadores a interpretación e valoración do que é noso: a lingua, a historia... «doctores tiene la santa madre iglesia...».

