La gozosa jubilación de Pilar.

Celebración de la jubilación de la médica Pilar Cobas Pacín / Fdv

¡Qué alegría, qué júbilo, regocijo y alborozo se ve en la foto, en el encuentro por la jubilación de la médica Pilar Cobas Pacín! Desde que allá por el año 1987 fuera la primera gerente de atención primaria en la provincia de Pontevedra, hasta ahora,me dicen quienes estuvieron cerca de ella que ha sido un ejemplo de dedicación en sus distintos cometidos como médica asistencial y gestora de atención primaria. Pilar se jubiló hace unos días de su puesto en el Centro de Salud del Val Miñor, del cual fue su impulsora allá en 1990. Ha destacado siempre por su compromiso y su profesionalidad. La vemos en la fotografía rodeada de todo el equipo de sanitarios que concurrieron a su homenaje. Enhorabuena, Pilar.

Con Le Bar Luthiere y su piano, entre música y copas

La próxima vez que me case, contrataré a los vigueses de Le Bar Luthier con su pianobar. Ya sabéis, ese pianobar literal e itinerante, un piano con la caja de resonancia convertida en barra sobre la que se sirven copas con música swing en directo. Sus actuaciones, que se pueden contratar para cualquier evento, son un viaje en el tiempo desde los años 30 a los 50 con su música jazz, swing, dixie o sonidos latinos a través de un espectáculo cómico y musical. Ideal, dicen ellos, para un cóctel de bienvenida, coffebreak, brunch, inauguración, certámenes de lindyhop... y supongo que una boda, claro, en vez de esas horteradas que se contratan por ahí con baile de los novios incluido. Siempre admiré a esta gente que pretende y consigue una dignificación cultural de la oferta con Chucho González (batería), Miriam Rodríguez (cantante), Carlos Gil Fandiño, profesores a su vez, además de Brais Iriarte. Pero es que su acción cultural, que incluye la producción de vídeos, va mucho más allá y eso también se manifestaba en su local La Lutheria, que dio espacios a otros artistas en un formato íntimo.

Del juez Cabezas y su pregón zamorano a su hermana Cazu

Que le digo a Fernando Cabezas Lefter, juez en Pontevedra , zamorano que dio el pregón a la Semana Santa de Zamora en Vigo, que conocí a su hermana Cazu hace meses y me contó que se sentía muy a gusto en su destino. Me la presentó Lourdes Rodríguez, directora del Abba Fonseca de Salamanca. Ella, mujer tan simpática como empática, es técnica de Turismo de la Diputación zamorana y la conocí como responsable en la Feria del Queso de Zamora, una feria de alto nivel y quizás la más grande, sino la segunda de Europa. No oculto que tener para recorrer esta feria a la mejor guía turística de Zamora, me permitió perfilar para mi compra los mejores quesos zamoranos (nada que envidiar a los franceses y otros que también se exponían) que aplaudió en Vigo la gente a la que distinguí con unas cuñas. Precisamente ella y su familia asistieron en Vigo al pregón del hermano juez, y me dicen que se lo pasaron en grande todo el fin de semana en nuestra ciudad.