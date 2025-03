Um nome pode sugerir lembranças, ideias, denotaçons... em funçom do texto, do contexto ou do momento em que se utilize, e com independência de que as unidades lexicais podam conotar ou denotar, um elemento essencial dessa forma de comunicar é a ortografia, por ter um relevante valor simbólico.

Cada depressom que cause um aviso de vento de nível laranja ou vernelho no sistema internacional de avisos meteorológicos é nomeada com um nome previamente estabelecido. O país que emite o primeiro aviso é responsável por atribuir o nome à tempestade, este facto fai parte de um projeto conjunto dos serviços meteorológicos europeus coordenados pola EUMETNET. As tempestades tropicais formadas no Atlântico e denominadas polo «National Hurricane Center « (NHC) manterám o nome original se se transformarem em tempestades extratropicais. Este imperativo explica que os afeiçoados a «normativizar» impudicamente qualquer texto que caia nas suas maos, neste caso concreto, respeitassem a grafia histórico-etimológica, pois o seu desmedido afám por estragar e deturpar o galego-português é umha obsessom quase patológica.

Os conhecedores do património poético galego-português, constituído por milhares de textos, quase todos do século XIII e da primeira metade do século XIV, podem comprovar como nas «Cantigas de amigo» umha donzela exprime os seus sentimentos polo namorado, e entre os autores destas obras umha das figuras mais reconhecidas internacionalmente é Martim Codax, um jogral de Vigo. Deveu de acompanhar o monarca S. Fernando nas suas expediçons guerreiras, autor das sete cantigas de amigo mais célebres, e um dos poetas galego-portugueses mais universalmente conhecidos. Elaborou barcarolas, bailias e cantigas de romaria, nom renunciamos a reproduzir alguns fragmentos: (1) «Eno sagrado, en Vigo, /bailava corpo velido: Amor, ei!/ En Vigo, (e) no sagrado, /bailaba corpo delgado: /Amor ei!/»; (2) «Mia irmana fremosa, treides comigo / a la igreja de Vig’o, u é o mar salido, / E miraremos las ondas!»; (3) «Ai Deus, se sab’ ora meu amigo/ com’eu senlheira estou en Vigo! / E vou namorada!» ; (4) «Ondas do mar de Vigo, / se vistes meu amigo? / E ai Deus se verrá cedo!; (5) «Quantas sabedes amar amigo / treides comig’ a lo mar de Vigo: / E banhar-nos-emos nas ondas!»...

Nom se deve demorar indefinidamente o processo de dignificar os topónimos galegos com a sua ortografia histórico-etimológica (Alvarinho, Tourinho, Vilarinho...), os nomes (Martinho...), ou apelidos (Mourinho...) como acontece com os nomes e apelidos dos jogadores de futebol ou treinadores oriundos do Brasil ou Portugal (Robinho, Ronaldinho, Mourinho).

