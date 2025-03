En el 153 aniversario del Regimiento.

Veteranos que asistieron al 153 aniversario del Regimiento Isabel la Católica en Figueirido / Fdv

Traemos esta foto porque acredita la buena memoria que tiene mucha gente de su servicio militar, a pesar de los dimes y diretes en contra que se escuchan o se leen. Los incontables encuentros entre veteranos que se celebran a lo largo y ancho del país son prueba de ello. Puedes estar contra la mili obligatoria , pero nunca la olvidas si la viviste. Aquí veis a varios veteranos del Regimiento Mucia y Zamora 42 que asistieron al 153 aniversario del Regimiento Isabel la Católica en Figueirido. De izda. a dcha., Fernando Ramos, Gumersindo Jardón, Teniente Coronel Martín, Lorenzo Morales, Teniente Coronel Jefe Roldán Moreno y Félix Iglesias.

A los del tango: Guillermo Fernández en Vigo

¡A ver los amantes del tango! El sábado tendréis en De Catro a catro (Gerona, 16) al cantante Guillermo Fernández, con esa intimidad que permite el local. Después saldrá para Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia... La fecha en Vigo será el sábado desde las siete y media, así que os informamos con tiempo para que pongáis en vuestras agendas. Me dice Karina More, que lo trae a Vigo como lleva el tango en este local hace años que podéis adquirir entradas por Whatsapp (669901219) y que tenéis tres opciones: ir solo al concierto a la 19.30 (10 euros), ir al concierto y la milonga posterior (15 euros) o ir solo a la milonga (8 euros). Y es que tras la actuación, se apartan mesas y aquello se convierte en una pista de baile, musicalizada por el DJ Daniel Pereira.

Un paseo por el Vigo de ayer con Fernando Ferreira

Estará contento Fernando Ferreira porque, por fin, tras años buscando datos aquí y allá , rebuscando en la memoria de los mayores, ya tiene editado su libro Entre café, espuma y confidencias, el bar León y su entorno, respaldado por el Instituto de Estudos Vigueses. Como si ya no fuera kilométrico el título, le añade el subtítulo Memorias de un barrio vigués mediado el siglo XX. Ya casi está dicho todo en los títulos aunque puedo añadir que os llevará a los que tenéis canas por un paisaje sentimental de años pasados ya inexistente. Personajes de ese tiempo, bares como la tasca El surtidor, el bar Buenos Aires, la tienda-bar El Bloque, la sala de fiestas Jardín Park, el Campo das Caralladas, Cotomodón... casi todo desaparecido... Un pase nostálgico a través de los recuerdos.

Conde, Núñez y Alonso

Pena no haber podido asistir a la presentación del libro de Perfecto Conde, Carlos Núñez. O Comunista que non foi gaiteiro, en el auditorio del MARCO vigués con el biografiado y Xesús Alonso Montero. Cuando yo era un principiante, un pardillo con la pluma, trabajando en Santiago para FARO, conocí a Conde y me metió en las filas de quienes elaboraban la Gran Enciclopedia Gallega, que él dirigía. Y tomamos más de una copa en tiempos libre. ¡Qué años aquellos!