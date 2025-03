Morte de Borbón

Seica se está a ver moito na TV unha serie, La Vida (Breve), sobre Filipe V e o seu sucesor fugaz no trono de España, Luis I. Está dirixida por Núñez Irigoyen e A.Valor. E veume á cabeza, no século XVIII de Galicia, o Coloquio de rústicos (1746) no que o P. Sarmiento nos regala a imaxinación cun esperpéntico relato do enterro daquel Filipe V que incorporou a España os modos ilustrados do despotismo francés. Sarmiento, cun «tour de force», inaugura brillantemente a literatura galega da Idade Moderna.

Un personaxe, Perucho dos Merlos, conta, desde o seu punto de vista de mociño galego e traballador en Madrid, a morte deste Filipe de Borbón (ou de Anjou)e a condución do seu cadáver até La Granja de San Ildefonso. Podemos gozar da viveza e despacho narrativo desde o intre en que o rei bocexando no seu francés nativo, exclama comicamente «Ai mon Dieu, mon Dieu», antes de caer morto «sen remedio». Logo, con absoluta falta de respecto, o narrador explica que abren o corpo do rei igual que se fai cos porcos na matanza. Quitáronlle as magas, que é como en Pontevedra e o Morrazo lles din ás vísceras do peixe. E despois énchenlle a cavidade abdominal de allos, sal, vinagre e perfumes, «porque non fedese».

Escena da serie "La Vida (Breve)" sobre Filipe V. / FdV

Chama a atención a moitedume de cregos e monxes a cabalo que acompañan o real defunto coas alforxas cheas de boas viandas e moito viño: igual que na famosa burla do Divino Sainete de Curros Enríquez. Abren o cortexo enseñas que o cansazo dos abandeirados arrastra pola lama esfarrapándose lastimosamente. E o caso que algúns acompañantes montan facos galegos o que indica que o noso bieito era home que valoraba a raza equina tradicional de Galicia. Seguramente para atenuar o efecto satírico que podería ser interpretado como desacato, Sarmiento pon en boca doutro personaxe un eloxio do Fernando VI con quen el estivo ben relacionado. De feito, o Coloquio representa a primeira amósega dunha constante literaria galega: o anticlericalismo e a crítica do poder establecido. A presenza de mulleres activas, libres e viaxeiras nesta obra pode anunciar o feminismo do século XIX. Uns lonxes esvaídos da ría de Marín vistos desde a Chan da Parafita, entre Marcón e Mourente, poderían ser rexistrados como a primeira aparición do paisaxismo romántico do Rexurdimento. En todo caso coidamos que o Coloquio de rústicos é o poema fundacional da Literatura Galega Contemporánea.

