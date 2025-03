Un acto de fe en Peinador

Presentación de la torre de control de Peinador. / Jose Lores

Reconozco que hace seis años, cuando Alberto Blanco me comentó una soleada mañana de junio, a primera hora, que tenía un temazo sobre Peinador, mi primera reacción fue de escepticismo. AENA había seleccionado el aeropuerto vigués como el primero de la red nacional para testar una torre de control virtual, remota, sin vistas a la pista de despegue y aterrizaje —porque no las necesita— y desde la que también se podría gestionar el tráfico aéreo de otras terminales a kilómetros de distancia, incluso en otras regiones.

No es que no le creyera, ni que me costase asimilar que ya existía una tecnología capaz de semejante conectividad en tiempo real… pero sí que me cuestioné el proyecto. Con la cantidad de aeropuertos que hay en España, ¿de verdad habían elegido Vigo para ese salto tecnológico?

—¿Seguro? —recuerdo que le pregunté.

—Seguro —me contestó, rotundo, antes de anotarse una scoop de campeonato.

Es cierto que la pandemia retrasó los planes de AENA, pero hace una semana la directora de Seguridad del gestor aeroportuario, Gema Martín, junto a la jefa de la futura torre, Lesly Iglesias, y la directora de Peinador, Ana Molés, presentaron estas futuristas instalaciones. En efecto, no tienen vistas directas a la pista, pero cuentan con 14 cámaras fijas de 360° y otras tres móviles que permiten seguir con todo lujo de detalle lo que ocurre en la zona de vuelo y en la plataforma del aeródromo vigués.

«La seguridad de este proyecto está en todo momento garantizada, porque la AESA supervisa y valida cada uno de los pasos que vamos a dar», se apresuró a afirmar Gema Martín, intentando disipar cualquier temor. Porque dudas hay. De los sindicatos y de todos aquellos que, como yo, creen que la tecnología acaba fallando, que no hay sistema infalible y que, si algo puede salir mal, saldrá mal. Así que mejor estar preparados, ¿no?

Para los que dudamos, resulta que el 75% del trabajo de los controladores ya se realiza en salas sin observación directa, solo con tecnología. Que este sistema de gestión remota ya se usa en 35 de los aeropuertos más importantes —y con muchísimo más tráfico— de Europa. Y que en Peinador se irá implantando de forma paulatina hasta 2026. O sea, que hay que confiar en la tecnología.

Todo esto me recuerda a cuando, en 2015, ingenieros del entonces Grupo PSA me llevaron a dar una vuelta en el primer coche autónomo que pisó Vigo. Circulamos por la VG-20 y casi me da algo al ver cómo el sistema trazaba las curvas a 120 km/h sin interacción humana. Y sobrevivimos para contarlo. Hoy, cualquier modelo de alta gama ya lleva incorporado este sistema de ayuda a la conducción.

Lo que parecía ciencia ficción hace seis años, en la actualidad es tecnología al alcance de todos, como ha ocurrido con la IA. Si dejamos que una inteligencia artificial nos ayude en el diagnóstico y prevención de enfermedades, en la toma de decisiones empresariales e incluso en temas de seguridad y defensa, lo de la torre virtual de Peinador no debe ser un acto de fe.

Aunque el escepticismo es natural —soy el primero en entonar el mea culpa—, la historia nos ha demostrado que la tecnología avanza con o sin nuestra aprobación. Lo realmente inteligente no es resistirse al cambio, sino asegurarse de que funcione de la mejor manera posible. Sin actos de fe.