Si no tienes un amigo ahí, puedo serlo

Ayer uno de mis contactos de WhatsApp me mandó un mensaje para decirme que, por favor, escribiera sobre él. Nadie lo había hecho antes, aunque sí me han pedido justo lo contario, sobre todo mis hijos.

Entendí el mensaje a la primera. Ese grito de auxilio, ese no estoy viendo nada en mí que merezca la pena, dime si tú puedes verlo. Supongo que estás en un lugar oscuro. Y desde ese sitio, sin nada que perder, me pides que te cuente, que te hable de ti.

A veces me he preguntado cómo será para Dios el día antes de verte triunfar. Teniendo que aguantarse las ganas de decirte que ya sólo quedan unas horas, unas pocas horas para que todo lo malo se te acabe. Es un juego peligroso, pero a mí me pasa algo parecido contigo. Sé que ese día en el que vas a explotar de contento está ahí, a punto de pasarte, aunque te cueste creerlo. Pero como desconozco el momento exacto, voy a escribir sobre ti porque eso fue lo que me pediste; que te recordara quién eres.

Eres el que siempre está pendiente de rellenar el vaso del otro. De una manera sutil, esperando a que esté completamente vacío antes de hacerlo, para dejarle disfrutar del último sorbo. Eres esa voz calmada que nunca tiene prisa, que en ninguna situación da señales de estar incómodo, de querer marcharse. Eres el que se queda, el que pone la música, el que se inventa juegos con lo que haya.

Eres el que me dejó un disco de Amaral escondido, una Semana Santa muy triste. El único hombre que conozco que de verdad sabe vestirse casual en todas las ocasiones. El que se sentó a mi lado en el suelo de un hospital porque me empeñé en comer galletas y respirar antes de salir por la puerta. El que atravesó conmigo la zona vieja, la noche de fin de año, con mi hijo pequeño envuelto en una manta. Gracias por eso, gracias porque siempre me has mirado bien, porque siempre me has hecho sentir buena.

Sé que llevas cosas difíciles dentro, que tienes miedo de seguir escuchando en bucle esa voz negativa en tu cabeza y que ya dudas hasta de esa voz. Pero creo que estás buscando un siempre donde sólo hay para un rato. Creo que la fragilidad de las cosas que se te han roto te impide ver las que aún siguen intactas. Creo que quizás abriste la jaula y te olvidaste de cómo ser libre, igual que la canción.

Siempre he pensado que somos responsables de la autoestima de los demás. Es falso cuando decimos “si no se quiere es culpa suya”, porque cuando alguien se siente poco querido será culpa de cualquiera menos suya. Me gustaría que supieras que, si no tienes ningún amigo ahí, puedo serlo. Y si necesitas a una persona que te recuerde todo lo bueno que hay en ti, te lo recuerdo. Ojalá desde tu lado pudieras ver tu sonrisa.