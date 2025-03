El santuario de Isaac

Isaac Carneiro Refojos, creador del santuario del mar de Baiona, en el Monte Boi. / Ricardo Grobas

Por fortuna, aún hay gente buena en este mundo. Desconocidos que, sin esperar nada a cambio, hacen el bien, sirven a los demás y mejoran nuestra sociedad. Ahí están, por ejemplo, las legiones de voluntarios que emergen cada vez que hay una catástrofe, como la del Prestige a principios de siglo en Galicia, o más recientemente, la dana en Valencia. O esas personas que, simplemente, ayudan a cruzar la calle a nuestros mayores, evitan que el balón —y el niño que siempre corre detrás— crucen la carretera o te avisan cuando se te cae la cartera o te dejas atrás el móvil.

Una de esas personas, con una vida de película, digna de ser novelada, era mi tío Manolo, O Ferreiro de Sabarís. De lunes a viernes, lo veía soldando un portal o lo que fuese en su taller y, los fines de semana, esculpiendo la piedra y dando lecciones de vida a quien quisiera escuchar. No hay concello de O Val Miñor sin una escultura de Manolo. Tampoco Vigo se libra. Recuerdo cuando lo ayudé a colocar el escudo de la Guardia Civil —obra suya, por supuesto— en la entrada del cuartel por la calle Sevilla. La estatua de una perra con su cachorro en la protectora de A Madroa también lleva su firma. Algún día tendré que contar esta historia.

El tío Manolo cinceló decenas de obras, o las soldó, como el monumento al cazador que, desde hace más de treinta años, corona el parque de A Palma amenazando al personal con su lanza. Pero nunca —repito, nunca— cobró por ellas. Siempre las donó a los concellos, asociaciones o particulares que él creía que las merecían. Y pocos lo merecían tanto como Isaac Carneiro, el marinero jubilado que, sin ayuda y sin que nadie se lo pidiera, creó un auténtico santuario del mar en un talud del paseo de Monte Boi en Baiona, fallecido esta semana.

Con este hombre solo comparto el primer apellido —aunque no somos familia, creo—, el pueblo y el hecho de que la piedra angular de su templo, es decir, la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que además navega a bordo de una réplica del Isaac, el barco en el que trabajó toda su vida hasta que se jubiló, se la regaló mi tío. Me pregunto qué pasará ahora con este rincón dedicado al mar, esta capilla al aire libre de piedra, cemento, escaleras, conchas, estrellas de mar y flores, que alegra la vista y el espíritu a todo el que disfruta del paseo y, al mismo tiempo, recuerda los peligros de un mar que es nuestro sustento.

Desde luego, no merece caer en el abandono ni en el olvido. Solo espero que, como Isaac o Manolo, otra alma —o almas— desinteresadas ayuden a conservar este refugio de promesas y agradecimientos de quienes trabajaron y trabajan en el mar, con la esperanza de volver a casa sanos y salvos.

Porque lo que define a un pueblo no es solo lo que construye, sino lo que decide preservar. Santuarios como el de Isaac o las esculturas de O Ferreiro no son solo piedra y hormigón; son memoria, gratitud y testimonio de su generosidad. Olvidarlos sería olvidar a sus creadores. Y en un mundo que se mueve demasiado rápido, necesitamos más que nunca esos recordatorios de que la verdadera grandeza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. Y ellos lo dieron todo. Gratis.