Ante el nuevo PGOM de Vigo: datos para no pasar por alto

Al inicio del siglo XX, según los censos del INE, Vigo cuenta con 23.144 habitantes. En 1990 van a ser ya nada menos que 276.109. Es decir, multiplico por 12 su población en menos del siglo ¡Un delirio demográfico! ¡Gloria y escalofrío! ¿Cómo se gestionó esto? Por fuerza, un acontecimiento tan fantástico, extraño habría de ser que no llevara consigo algún: ¿Premio? ¿Castigo?

El tranvía fue un premio extraordinario. Nacido de la iniciativa empresarial, el Plano General de las líneas de Tranvías Eléctricos de Vigo, C.A., refleja un Plan metropolitano conmovedor (Chapela, Cabral, Bouzas, Pereiró, Baiona, Gondomar, O Porriño). Junto con la empresa Vapores de Pasaje (Cangas, Moaña, Domaio, Sta. Cristina) sello la identidad abierta de Vigo, en dispersión, simpatía y economía. Hizo realidad la joya metropolitana de Galicia.

La anulación del Plan Palacios fue un castigo muy severo. Deudor de la estatura intelectual del arquitecto, de la valentía del Ayuntamiento y la responsabilidad del Ministerio. Ordeno la cité con armonía técnica y, recogiendo el guante metropolitano del tranvía, desplego en la ville-basse la avanzadilla de un Plan Comarcal (asignatura pendiente). No conto con oportunidad de desarrollo ni enmienda. El golpe militar contra la Republica acabo con él.

El PGOU del 71, supuso el exilio del lápiz y dibujo. Inició la inmersión en un caladero incierto ¿Para reír, llorar, o cavilar? Plan General, revisiones, subsanación de deficiencias, adaptaciones, corrección de errores, modificaciones puntuales, anulaciones, instrumento de ordenación provisional, vuelta a empezar. Felizmente, estos días, toca aprobar el nuevo Plan. Desmesura de tiempos muertos que aún duran (entretanto, precio de suelo y vivienda sin parar de subir).

Volviendo atrás, a los datos del INE, a partir de 1990 la curva demográfica de Vigo, poco más o menos, se aproxima a la horizontalidad. La ciudad ya no crece: carece. Tras el apresuramiento, el trasvase poblacional masivo, el establecerse en la ciudad industrial de aluvión, el área de Vigo se erigió en campeona de déficits: equipamientos, dotaciones, servicios, parques, atención medioambiental y memoria arquitectónica. Los siguientes 35 años afrontaran cuanto quedo en el tintero: el vivir digno. La cuestión ya no es el dimensionado, otras preocupaciones pasan a primer plano.

En mi vivienda de niño en As Travesas, donde vivíamos ocho de familia, hoy vive una persona (cambio ratio familiar). También, en nuestros edificios, no hace tantos años, quienes allí vivían eran vecinos de Vigo, ahora turismo o movilidad, nos diezman. Es decir, una ciudad puede fácilmente duplicar su físico, su número de viviendas, sin aumentar un solo habitante, y por añadidura expulsar vecinos de su vivienda. La máquina de habitar se gripo, hoy no funciona, hay que actuar en consecuencia.

En Navia, el nuevo IES Domingo Villar, es un «espacio educativo post-Covid». Al hilo de la reflexión pedagógica, agranda, flexibiliza parámetros de diseño, e innova paisajes de aprendizaje. El nuevo PGOM de Vigo ostenta la primicia de ser un Plan post-Covid (coincidió 5 años de oro con el documento abierto). ¿Lo es realmente? ¿Aprovecho ese tiempo para romper ideas convencionales y concretar mejoras? No se nota en alineaciones ni Normativa (instrumento poderosísimo). Tras la pandemia, no hay acuse de enterado en la vivienda.

Tenemos entre manos (que cambian) el tema de la gratuidad de la AP-9. Se ve venir; hoy en suspenso, mañana entre honores. La fortificación caerá más pronto que tarde. Viendo esto, ¿qué, acerca de ella?, ¿como si nada?, ¿es sensato eludir las sinergias y asistencias de un canal tan idóneo para articular con el entorno? Tal parece: ante la realidad metropolitana el Plan se encoge de hombros, orilla la vocación histórica de ciudad abierta.

Fallan los refranes. Lo oí a propósito del tiempo, soles y lluvias locas que nos cercan. Sí, no muy a la larga, el cambio climático se llevará por delante más de una perla del refranero. Me pregunto: ¿no fallan frases proverbiales sobre el planeamiento urbano?, «nunca hubo planeamiento», «cosa de tres años», «el mejor Plan». También aquí, el medioambiente se ha vuelto revuelto, inestable en extremo.