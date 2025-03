Aglomerar e escalar con sentido

As economías de escala e de aglomeración son conceptos fundamentais no deseño de políticas públicas eficientes, especialmente en rexións como Galicia. E esencia, a concentración de actividades e recursos pode xerar beneficios significativos en termos de produtividade, calidade de servizos, ou redución de custes.

Pensando en Galicia, podemos identificar moitos eidos nos que estas ideas son particularmente relevantes. Vou cinguirme a cinco.

En primeiro lugar, reforzar o anel de cidades galegas debera ser unha prioridade. Mellorar as conexións ferroviarias de Ferrol co resto de Galicia, a de Vigo con Ourense e a de Lugo con Santiago de Compostela permitiría crear unha rede urbana máis cohesionada. Cunha poboación de menos de tres millóns de habitantes, esta compactación xeraría importantes economías de aglomeración, facilitando o intercambio de coñecementos, servizos e man de obra especializada.

No que atinxe ás infraestruturas aeroportuarias, o noso tamaño poboacional, mesmo estendido polos fluxos turísticos de entrada, só dá para un aeroporto internacional de pasaxeiros que teña suficientes conexións directas e frecuentes co resto do Mundo. Estou convencido de que iso sería o mellor para o conxunto dos galegos se optimizásemos a conexión dese aeródromo co anel ferroviario, como fan en Suíza ou Dinamarca.

Pola contra, o sistema universitario, con tres institucións, axústase aos estándares internacionais: as mellores universidades do Mundo tenden a situarse nese intervalo de 20 a 30 mil estudantes. Tampouco sete campus é unha mala idea co actual nivel de dixitalización. Creo que as vantaxes superan os custes, sempre que optemos pola especializacións dos campus e a súa adaptación ás cambiantes necesidades e demandas da sociedade e do mercado laboral. O Sistema Universitario galego (SUG) optou hai tempo por tomar o bo camiño. Do que se trata é de perseverar, seguir revisando o sentido de titulacións duplicadas ou triplicadas, asumir o peche ou transformación daquelas con baixa demanda, e ampliar as prazas nas carreiras máis desexadas: as notas de corte dan pistas claras de cales son. A asignación eficiente de recursos é un deber.

A organización actual do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) en áreas de saúde é un bo exemplo de aplicación práctica de economías de escala. Concentrar servizos especializados en hospitais de referencia, en lugar de dispersalos en centros comarcais, permite manter a calidade asistencial e a experiencia do persoal sanitario. É mellor mover aos pacientes en ambulancia a hospitais punteiros que pretender ter todos os servizos en todas partes; porque, inevitablemente, van rematar sendo servizos de segunda clase en non poucos sitios.

Quinto e derradeiro, Galicia logrou un equilibrio razoable no que atinxe ao ensino primario e secundario, considerando a nosa extrema dispersión poboacional. O uso extensivo do transporte escolar e a concentración de recursos en centros educativos máis grandes, abandonando o modelo de escolas unitarias, permite ofrecer unha educación de maior calidade. Porén, penso que hai que repensar os criterios flexibles nas zonas rurais, aceptando ratios alumno-profesor máis baixas como estratexia para fixar poboación no territorio, ao abeiro dunha planificación máis ambiciosa, que defina apostas claras por polos comarcais de desenvolvemento.