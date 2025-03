Retratos augustos: Xosé Ramón Pena / Augusto Fernández

Betanceiro, criado en A Coruña y desde hace 45 años vigués de fe con olívico heredero y un touch castellano en su entorno por Pepa, su mujer leonesa. Doctor en Filología especializado en los campos de la literatura medieval y de las vanguardias gallegas, fue profesor en la UNED y muchos años en el Instituto Santa Irene . Autor de novelas y libros de relatos e historiador de la literatura gallega, «o mellor» si oímos bien a Ferrín o a Alonso Montero. Director de Faro da Cultura y columnista de la casa, tanta gravedad de conocimiento histórico y literario no afecta a su sentido del humor, de radical etiología galaica, que se asoma con su pluma pero se desespereza sin pudor en su vida cotidiana. Eso sí, rockero desde los Rolling y afecto al buen güisqui sin despreciar el vino como todo académico de buen tono, practicante de frontón en tiempo libre y, como en la canción de Loquillo, feo, fuerte y formal. Lusista en el mejor sentido de la palabra lusista.

¡Para un poco, Figueroa!

A ver, Juanjo Figueroa, que te vi crecer desde la nada y ahora tienes tantas responsabilidades que tengo miedo que te dé un paraflús. Te conocí no sé en qué grupo musical porque estuviste en Marabú, Jinghangman, Brett Shop Boys y ahora combinas este último con Bafana Bafana, si no he perdido la cuenta. Luego estuve en tu bautizo empresarial como hostelero en el Lume do Carozo, a pocos metros de mi casa en el Casco Vello, y fui testigo de tu paso por el Cantamañanas y el Sinatra, donde estuve con tu hermana Arantxa que, por cierto, no la veo últimamente haciendo risas, en una actuación tuya. Claro, poco a poco se fue demostrando tu valía y te convertiste en sumiller tras estudiar lo oportuno, en presidente de los gallegos, profesor del Instituto Galego do Viño, luego en La Rioja, después presidente de los hosteleros del barrio viejo vigués... ¡Para un poco esa velocidad, hombre, que mira que te lo dice tu madre, la Treus, que tantos años trabajó en FARO!

Los 10 años del Aveleira

Otro hostelero es Josiño Aveleira, que celebra estos días los diez años de Aveleira Viños en esa calle del mismo nombre en la zona antes ocupada por damas tapadas o alcorzadas del negociado del placer. Hubo un tiempo, cuando él tenía la vinoteca Baraciña, en que si querías buscar a Josiño de noche ibas al local de Charly López, bajando esas escaleras por las que una vez se desparramó el pintor Secundino Diz por llevar mal estibados los ronbacardi de la noche, y allí estaba bailando este ser, listo y siempre presto al chiste, peleón en el trabajo. La calle Aveleira pasó tras su rehabilitación una primera etapa feliz con mucho comercio de nuevo cuño como el de fotografía de Javier Teniente, luego cerraron locales y Josiño estuvo a punto de tirar la toalla pero le echaron una mano colegas de la Pintxoteca, Detapancepa, Maruja Limón, Othilio, Nño Corbo, Kero, Kita, Sanela, Patouro, Barrabasada... remontó y tiene buena y fiel clientela.