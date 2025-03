Etilómetros en el ‘insti’

Joven fumando / Freepik

—Buenas noches, caballero. Control de alcoholemia. ¿Ha bebido usted?

—(Silencio) No.

—Sople fuerte por esta boquilla hasta que yo le indique.

A casi todos nos suena esta conversación. Vas circulando en coche tan tranquilo, te para la Guardia Civil de Tráfico y a soplar. Si la cosa acaba bien o mal dependerá de lo prudente o imprudente que haya sido uno.

Ahora imaginen esta misma escena, con el agente de turno… en el instituto, en el pabellón de deportes, en el parque... Y es que, con el recién aprobado proyecto de ley de alcohol y menores del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán realizar pruebas en aquellos lugares donde esté prohibido su consumo, tanto a menores como a mayores. Me imagino a los fabricantes de etilómetros frotándose las manos.

Galicia, con la Lei 11/2010 y el anteproyecto sobre protección de la salud de los menores y prevención de conductas adictivas de la Xunta, ya iba un paso por delante en la lucha contra la venta, consumo y suministro de alcohol a los chavales. Pero con este decálogo de medidas del Ministerio de Sanidad, el cerco se estrecha. Al menos sobre el papel. Y pone en el punto de mira a los adultos, no solo a los menores.

Estoy convencido de que, sin alcohol, la mayoría de las agresiones —por desgracia cada vez más frecuentes— de espectadores a árbitros o jugadores del equipo contrario durante partidos de fútbol (u otras disciplinas deportivas, pero sobre todo fútbol, el deporte que más pasiones levanta), no se habrían producido. Y que el nivel de decibelios e insultos también sería infinitamente menor. Precisamente por eso aún no he llevado a mis hijos a ningún estadio.

Anteproyecto incompleto

Con todo, creo que este anteproyecto de ley nace cojo porque, según he leído, solo incluye el alcohol y no otras drogas. Apuesto mi soldada a que llevar el etilómetro a un instituto o a un centro de FP no servirá de mucho, salvo en ocasiones especiales (fiestas, fin de curso, etc.). Ahora bien, con un test de drogas, la cosa cambiaría. Y no estoy criminalizando a los estudiantes.

Recuerdo un profesor de inglés (no diré en qué etapa educativa para no dar pistas) que, cada vez que entrábamos en clase, aquello parecía un coffeeshop de Ámsterdam. Ya me entienden. Puro Jamaica. Supongo que fumaba marihuana en los descansos para sobrellevar mejor la tarea de enseñarnos la lengua de Shakespeare, cosa, lo reconozco, nada fácil. No era mal profesor, ojo, pero sí, nos daba clase fumado. Simpático, pero irresponsable.

Este proyecto de ley es un paso, de acuerdo, pero un paso tímido. Si de verdad queremos atajar el problema del consumo de sustancias en menores, habría que mirar más allá del alcohol y afrontar la realidad con todas sus aristas. No sirve de mucho perseguir a los chavales con un etilómetro en la puerta del instituto si luego se hace la vista gorda con otras drogas igual o más accesibles. Ni tampoco si los adultos seguimos normalizando ciertos comportamientos en estadios, bares o incluso en las aulas. Esto es casi más importante.

Si vamos a poner el foco en la educación y la prevención, hagámoslo bien. De lo contrario, esto no será más que otro parche en una herida que sigue abierta por mucho etilómetro que compren.