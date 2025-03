Casero abusón, inquiokupa

Casa en ruinas okupada en la calle cantabria de Vigo, donde se sospecha que hay tráfico de drogas / Marta G. Brea

Hace poco fui a comer con dos compañeros de trabajo —sus identidades las mantendremos en secreto por su bien— y, entre el primer y el segundo plato del menú del día, salió el tema que lógicamente más preocupa a la gente joven —y no tan joven—: la vivienda. Ese derecho recogido en la Constitución, inaccesible para el común de los mortales y que en Vigo está alcanzando cotas impensables hace apenas unos años. Como publicó Borja Melchor —no, no fue él con quien compartí mesa y mantel—, nuestra ciudad fue en la que más se encareció el metro cuadrado el año pasado en España: un 25%. Según los tasadores de Tinsa, que algo saben del tema, Vigo tiene los precios más caros de toda la Galicia urbana: 2.676 euros/m². Casi nada.

Sí, hablamos también de la locura de los precios del alquiler tradicional, de la escasa oferta disponible, de la presión que ejercen sobre el mercado las viviendas vacacionales y de nuestra sorpresa al leer que casi el 60% de los pisos comprados el año pasado en el conjunto del Estado se pagaron a tocateja. «Hay gente con mucha pasta por ahí», les dije. «Nosotros, no», me respondieron casi a la vez.

Efecto llamada

Pero a lo que iba. Lo que más me sorprendió —para mal— de la conversación no fue el repaso a la situación del sector —en Vigo, lógicamente marcada por los precios, la falta de Plan Xeral y la presión turística—, sino que me reprochasen, con algún titubeo, que publiquemos las leoninas condiciones que exigen algunos caseros a los inquilinos. «No sé hasta qué punto es bueno, puede generar un efecto llamada», me soltó uno de mis colegas.

Un vigués ve anuncios de una inmobiliaria en Rosalía de Castro / R. GROBAS

Casi sufro un cortocircuito al oírlo. ¿Perdona? O sea, que si un propietario exige medio año de fianza por adelantado, veta inquilinos solo por tener pareja o por su condición sexual, advierte ya por contrato que, si hay un impago, irás directamente a un registro de morosos o exige pagos en negro «porque me sobran interesados», ¿no debemos contarlo? La verdad, el argumento me decepcionó. Primero, porque pone en entredicho informaciones que hemos publicado durante meses, sacando a la luz prácticas abusivas con casos reales y documentados. Y segundo, porque me ofende viniendo de buenos periodistas.

Claro que no hay que generalizar, faltaría más. Ni todos los caseros son unos aprovechados ni todos los inquilinos, okupas en potencia. Por suerte son minoría, pero nuestra obligación es contarlo: desde la estadística que refleja que la vivienda está y seguirá estando por las nubes en Vigo hasta los requisitos imposibles de algunos arrendadores, la epidemia de los pisos turísticos, el fenómeno okupa y Desokupa, el eterno PXOM o las próximas promociones de pisos protegidos que impulsan Concello y Xunta.

En un contexto donde la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría, los periodistas no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Informar sobre los abusos, las trabas y las dinámicas que moldean el mercado inmobiliario no es alarmismo ni sensacionalismo: es responsabilidad. No se trata de generar un «efecto llamada», sino de poner el foco en una realidad que, guste o no, afecta a miles de personas en esta ciudad. Porque si no lo contamos, si dejamos que el silencio se imponga, ¿quién va a hacerlo?

Creo que en la próxima comida mejor hablamos del Celta. Si me invitan.