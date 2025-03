Uns corvos para Caamaño

O avó de C. era un home magro, moi falador, cun dente de ouro que relucía ao sorrir. Falaba dun xeito diferente daquelo que o rodeaba, por iso aos rapaces nos chamaba tanto a atención. Tamén, claro, que domesticara varios corvos, aos que lles aprendera algunhas palabras, era outro punto a favor. Daqueles tres ou catro bechos había un que o agardaba cada mañá, facendo garda no pozo, ata que o vello ía buscalo. Cando este aparecía, o paxaro chiaba un «bon día!» e voaba ata pousarse no seu ombreiro. Xuntos seguían ata a hora de comer, na que o corvo desaparecía e só regresaba ao día seguinte.

En Golpes de luz, Ledicia Costas conta que Sebas sospeita da súa avoa Luz. Ao neno ándalle na cabeza se aquela señora —a nai da súa nai— será na realidade Thor, pois nunca se separa do seu martelo. Agora, atando cabos, tamén caio na conta que Odín, o deus nórdico, tiña dous corvos Hugin e Munin (o pensamento e a memoria) que lle ían relatando o que acontecía pola terra adiante. Sobrevoaban cada noite o mundo e ben cedo corrían ao ombreiro de Odín para informalo. E algo parecido tiña que facer o corvo aquel que falaba co avó de C., senón como explicar tanta sabedoría.

Desde fai algún tempo, o conselleiro de Sanidade, Antonio Caamaño, está perdendo o control da xoia da coroa, para alén de andar desatinado nalgúns comentarios que se lle escoitan. A verdade, comprendo a Caamaño, eminente oncólogo que o soltan para dirixir a maior das consellerías (o presuposto de Sanidade no 2024 foi de 5.190 millóns de euros) pero alí queda o homiño só ante o perigo. Ao principio unha chea de amigos e boas intencións, pero co paso dos días as listas de espera continúan a aumentar, seguimos cortos de médicos de familia, pediatras e especialistas, hospitais desbordados e a última receita para a saúde mental é —coma nos 60 e 70 cos veteranos do Vietnam— facer terapia de grupo porque escasean os psicólogos e multiplícanse as consultas.

A piques de facer o primeiro aniversario a fronte da saúde pública galega é o momento idóneo para traerlle un par de corvos que o axuden coa dirección da consellería. O primeiro día San e Idade murmuraríanlle que en Pontevedra faltan dermatólogos, en Vilagarcía hai escaseza de persoal nas urxencias, en Monforte non teñen anestesistas o cal complica a programación das cirurxías, Carballo está sen pediatras (e Viveiro tamén), en Ourense a atención médica no rural brilla pola sua ausencia... e para o primeiro vo, abonda. Bufff!, é que pensándoo mellor, esto non é cousa de Caamaño é culpa nosa. Enfermamos de máis, vergoña nos debería dar.